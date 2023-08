El Sabadell vol llepar-se les ferides de la lliga a la Copa Federació

Oportunitat per refer-se del mal inici de lliga i també pels jugadors amb menys protagonisme. Així afronta el Sabadell la semifinal de la fase autonòmica de la Copa Federació d’aquest dimecres (20 h) al Camp d’Esports de Lleida davant el conjunt lleidatà que milita a Segona Federació. El guanyador accedeix a la final catalana (serà el 13 de setembre) contra el vencedor del duel Castelldefels-Cornellà. En cas de ser campió, entraria en la fase nacional i hauria de superar tres eliminatòries més per disputar la pròxima edició de la Copa del Rei.

Miki Lladó farà canvis a l’onze respecte al de l’Stadium Gal d’Irun. De fet, té moltes alternatives. Jugadors com el porter Froi Leal, Carlos Beitia, Toni Herrero, Vladys, Biel Farrés o Marc Doménech semblen tenir plaça gairebé assegurada. El tècnic també podria concedir minuts a Antonio Sánchez i Ricard Pujol per agafar el ritme competitiu després de les seves lesions.

El Lleida Esportiu afrontarà el duel com un test de cara al primer partit de lliga de Segona Federació a l’Estadi Camilo Cano davant La Nucía. El tècnic, Miguel Àngel Viadero, podria alinear l’onze més titular, amb la presència de dos exarlequinats: el veterà Óscar Rubio, encara al peu del canó amb 39 anys, i Sergio Montero, qui va marxar del Sabadell molt decebut en l’últim mercat d’hivern a la Peña Deportiva Santa Eulàlia i ara vol convertir-se en una peça clau al club lleidatà. L’àrbitre serà Óscar Carballo Vázquez, de la delegació de Barcelona. Si el partit acaba en taules, es jugarà una pròrroga i es llançaran penals si fos necessari.

Pendents del mercat

Un central per arrodonir la plantilla 23/24. Si no surt cap entrebanc, a les pròximes hores, abans de tancar-se el mercat d’estiu, el Centre d’Esports anunciarà la incorporació d’Èric Monjonell, cedit pel Girona. Miki Lladó sembla que tindrà finalment el central que demanava per doblar una posició que considera vital. És una operació que gairebé es va donar per feta la temporada anterior i no va quallar. Després de renovar fins al 2025 amb el club gironí, Monjonell acabaria cedit al Lommel SK de la Segona Divisió belga, club que forma part del conglomerat del Manchester City.

Té 21 anys i va arribar al juvenil del Girona després d’haver militat al Futbol base del Badalona, Vilassar i Mataró. Va debutar en el primer equip a Segona A davant el Zaragoza. Després de la seva aventura en el futbol belga, havia quedat descartat per Michel pel Girona de Primera Divisió i estava entrenant amb el filial. Destaca sobretot en el joc aeri.

Aquestes últimes hores del mercat poden oferir més novetats, en aquest cas la sortida del sub-23 Jaume Piñol. Té diferents opcions per marxar cedit, però el Badalona sembla la més factible. Cal recordar que encara es troba en fase de recuperació després de patir una operació a l’esquena.