El Sabadell cau eliminat a Lleida en un pèssim partit i pot perdre Javi Gómez (1-0)

Decebedor. El Sabadell diu adeu a la Copa Federació a la primera. Ha caigut sense pal·liatius al Camp d’Esports de Lleida davant un rival de Segona Federació després de fer un pobríssim partit. La pitjor notícia ha estat la lesió de Javi Gómez, que podria patir un problema greu al genoll.

Com era previsible, Miki Lladó ha fet molts canvis respecte a l’onze d’Irun, començant per la porteria amb el jove Froi Leal. La principal novetat ha estat la presència de Ricard Pujol i Antonio Sánchez, ja recuperats, formant un nou trident a l’eix central amb Toni Herrero. Això ha permès Fran Callejón ocupar la seva demarcació natural al mig del camp fent tàndem amb Carlos Beitia. A la zona ofensiva, el golejador de l’Stadium Gal ha estat acompanyat de Marcos Baselga i Vladys. Jugadors com Amelibia, Manel o Álex Gualda han quedat fora d’una convocatòria que només permetia 18 jugadors, normativa d’aquesta competició.

Els dos equips han hagut de lluitar contra el mateix enemic: l’estat infernal del terreny de joc, amb zones gairebé sense gespa. Realment patètic. El Lleida Esportiu, però, s’ha adaptat millor. Almenys pel que s’ha vist en el primer quart. El Sabadell ha estat totalment desconegut i s’ha vist superat per l’entusiasme local. De fet, per sensació de perill i ocasions, el Lleida ha merescut avançar-se en el marcador. Una acció defensiva providencial d’Antonio Sánchez i dues bones intervencions de Froi, sobretot en una rematada de Ton Ripoll, ho han evitat. El públic lleidatà també ha demanat un penal que l’àrbitre no ha concedit. Del Sabadell, sense notícies en atac en uns primers 20 minuts decebedors.

Lesió de Javi Gómez

El primer xut ha estat de Javi Gómez, sense problemes pel porter Iñaki Álvarez en el 24‘. I poc després, ha estat protagonista de la pitjor notícia del partit. Ha caigut en una cantonada i ha hagut d’abandonar el terreny de joc amb clars símptomes de dolor i molt coix. Podria tenir afectat el genoll dret i fins i tot, tractar-se d’un contratemps greu. El jugador plorava al descans als vestidors. Mal senyal. Si es confirma una lesió de llarga daurada, això ja donarà arguments als qui consideren innecessària aquesta competició i potser activarà la maquinària de fitxatges. Cal esperar les proves.

Fins al descans, la dinàmica no ha canviat. El Lleida Esportiu encara ha tingut una claríssima oportunitat en un xut d’Agüero que ha desviat Froi amb una excel·lent intervenció. El jove porter arlequinat ha mantingut viu al Sabadell en una primera part per oblidar. Per reflexionar a fons. Per cert, bones prestacions dels exarlequinats Óscar Rubio i Sergio Montero a les files locals.

Gol i sense reacció

Calia sacsejar el partit i Miki Lladó ha optat per fer un triple canvi a la represa. Han entrat Biel Farrés, David Astals i Marc Domènech amb l’objectiu de millorar la pobríssima imatge de la primera meitat. Lluny de reaccionar, la situació encara ha empitjorat amb el primer gol del Lleida Esportiu. Ton Ripoll ha aprofitat un enorme forat al centre de la defensa arlequinada per superar Froi Leal amb un gran xut creuat que feia justícia.

El gol ha servit per esperonar el Sabadell, obligat a treure l’orgull. Ha pogut restablir l’empat ben aviat, amb un gran xut llunyà de Carlos Beitia que ha trobat la magnífica resposta d’Iñaki Álvarez, també molt encertat en un segon intent de Ricard Pujol. Gairebé una hora ha trigat l’equip arlequinat a posar a prova el porter local. El Lleida Esportiu ha fet un pas enrere, deixant el terreny i la possessió al Sabadell.

El domini arlequinat s’ha traduït en més arribades a l’àrea, però sense generar gaire perill. L’única ocasió ha estat als peus de David Astals, però el seu xut, massa centrat, l’ha aturat un inspirat Iñaki Álvarez. El Lleida s’ha defensat bé i fins i tot ha gaudit d’un parell de contracops per sentenciar. A més de l’eliminació davant un rival de Segona Federació, aquesta Copa Federació encara deixa més dubtes i ombres -a més de la possible lesió de Javi Gómez- abans de l’estrena de lliga a casa davant l’Osasuna Promesas. Tocarà millorar i molt. A centar-se a la lliga.

FITXA TÈCNICA

Lleida Esportiu: Iñaki Alvarez; Óscar Rubio, Figueras, Neyder, Cortijo, Mateo, Campins, Quadri, Ton Ripoll (Chuli, m. 80), Agüero (Álex Rico, m. 84) i Sergio Montero.

Sabadell: Froi Leal; Pablo Monroy (David Astals, m. 46), Ricard Pujol (Sander Ballero, m. 69), Antonio Sánchez (Biel Farrés, m. 46), Carrión, Toni Herrero, Javi Gómez (Nando Garcia, m. 37), Beitia, Baselga, Fran Callejón (Marc Doménech, m. 46) i Vladys.

Àrbitre: Óscar Carballo Vázquez, Comitè de Barcelona. Grogues: Figueras.

Gol: 1-0, minut 58: Ton Ripoll.

Incidències: Uns 500 espectadors al Municipal d’Esports. El Lleida ha aprofitat per fer la presentació oficial de la seva plantilla 23/24. Presència d’un grup de seguidors arlequinats a les graderies.

FOTOS: LLUIS FRANCO: