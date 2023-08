La plaça del Gas tindrà una nova botiga gastronòmica

Nou comerç a Sabadell. Aquest divendres, coincidint amb l’inici de la Festa Major, s’inaugura el Malapell, un espai de queviures selectes. El negoci s’ubica al carrer de Migdia, tocant a la plaça del Gas, un indret que en els últims mesos ha ocupat la primera plana informativa pel futur del museu.

De moment, la zona recupera un punt de comerç local després del tancament d’alguns negocis emblemàtics al Centre en els últims mesos. Tal com ha explicat una de les sòcies del projecte, Núria Castells, el Malapell oferirà productes que habitualment no es troben en un supermercat convencional, buscant la proximitat i el valor artesanal. “Hem fet viatges per fires d’arreu de Catalunya per seleccionar què volíem tenir. Productes més singulars”, detalla sobre la iniciativa, una “aposta innovadora” centrada únicament en aliments fets als Països Catalans.

Malapell se suma a altres comerços de proximitat com La Galana, situat al carrer del Sol, un espai gastronòmic de referència que està encapçalat per Laura Negre, una jove de 25 anys i del Delta de l’Ebre.