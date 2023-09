Marc Marroco, un sabadellenc a l’Eibar

De Sabadell a Eibar per complir un somni. Marc Marroco jugarà aquesta temporada amb el conjunt basc a la Divisió d’Honor juvenil. El sabadellenc havia jugat les darreres quatre temporades a l’Espanyol, on tenia cartell per ser un dels porters amb més projecció de l’obrador perico. Ara, en el seu últim any de juvenil afronta aquesta aventura al País Basc amb 18 anys acabats de fer. Marroco es va formar al Jabac Terrassa, on va entrar amb vuit anys. “La meva germana feia bàsquet i va anar a jugar a la Joventut Atlètica de Terrassa, aleshores els meus pares van decidir que fes algun esport i m’agradava el futbol”, explica.

El sabadellenc va descobrir que volia ser porter de casualitat. “El meu primer any tots érem nous i anàvem rotant posicions als entrenaments. Quan em tocava de porter m’agradava molt i ho feia prou bé. L’entrenador em volia de jugador perquè era l’únic esquerrà, però no em va convèncer”, recorda rient. Aquell estiu va fer un campus de porters que li va servir per promocionar dins el club i començar a tocar equips de categories superiors fins que, després del segon any d’infantil, l’Espanyol va trucar a la porta. “Amb el Jabac ens estàvem jugant la permanència a Divisió d’Honor infantil i el primer cop que van trucar, el meu pare no em va dir res per no descentrar-me. Van insistir i vam decidir fer el pas. Al final l’Espanyol és un club referent a tot l’estat, especialment al futbol base i no podíem deixar passar l’oportunitat”.

Grup elit

El seu bon paper va servir per posicionar-se com un dels porters amb més potencial del futbol base espanyolista i això es va veure reflectit quan va fer el salt a juvenil. “Quan arribo a categoria juvenil, l’Espanyol m’introdueix al grup elit que el formen els tres principals equips: juvenil ‘A’, filial i primer equip. Això significa que tot i ser de primer any, tenia fitxa a Divisió d’Honor on la majoria dels jugadors són de tercer any. Per a un porter és complicat perquè no és com la resta de posicions del camp, a la porteria o jugues o no jugues”, assevera.

Després de dos anys de juvenil a l’RCDE on suma més d’una vintena de partits a la màxima categoria, Marroco s’adona que ha de fer un canvi. “Aquest, era el meu últim any de contracte i m’ho jugava tot per poder renovar. A més, l’Espanyol només té un filial i a una categoria molt competitiva com és Segona Federació. Això vol dir que quan acabes etapa de formació has de competir amb els companys de diverses generacions que s’acumulen a les portes del ‘B’”, explica. Amb la decisió presa, el nou destí va poder ser el CE Sabadell. “Vam estar en converses amb el Centre d’Esports i m’hauria fet il·lusió jugar al club de la meva ciutat per primer cop. Hauria pogut anar a entrenar fins i tot caminant i això ho veia com un factor molt positiu, però al final ens vam decidir per una altra proposta”.

Aquesta proposta va ser la de l’Eibar, un club que porta bon record als arlequinats. Marc Marroco somnia en defensar la porteria on un dia el seu homònim, Marc Fernández, va fer vibrar a tots els aficionats del Sabadell. “Vull tocar de peus a terra, fer un bon any a Eibar i anar veient. He signat per tres temporades i això també demostra aposta per part del club. M’encantaria jugar al primer equip, però he d’anar a poc a poc”, explica amb il·lusió. L’Eibar de Marroco començarà la lliga diumenge davant el DUX Logroño.

Comença la Divisió d’Honor

També comencen el seu camí a Divisió d’Honor aquesta temporada els juvenils sabadellencs. El Centre d’Esports ho farà demà, diumenge, a les 12 davant el Racing Club Zaragoza, recent ascendit a la categoria. També és un nouvingut el Mercantil, que s’estrenarà en el seu retorn a la màxima categoria al Municipal Joan Murtró davant un dels grans de la categoria, la Damm. També serà demà diumenge a les 16:30 de la tarda. No farà esperar i a la segona jornada, la setmana vinent, Olímpia viurà el primer derbi de la història a Divisió d’Honor.