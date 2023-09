Qui és Munic HB, l’artista que ha revolucionat Festa Major de Sabadell?

Munic HB va revolucionar la Festa Major amb la seva actuació de divendres. T’expliquem 10 coses que potser no sabies sobre aquest artista.

1. Qui és? Es diu Manyang Darboe, però com que poca gent pronunciava bé el seu nom, va optar per Munic. Va anar a l’escola Joaquim Blume i a l’institut les Termes, el barri d’on és. És nascut l’any 2002.

2. El primer contacte amb el rap: “El meu germà escoltava batalles de rap. A mi no m’agradaven, no entenia res de res. Però de mica en mica vaig començar a escoltar-les i a fer freestyle, amb 11 anys”.

3. Els inicis: A l’institut Les Termes, el raper sabadellenc Pau Llonch, ex del mític grup Atversaris, va anar a fer-hi un taller de rap amb el projecte Versembrant. “A partir d’aleshores, vaig començar a escriure”. Va esborrar de Youtube el seu primer vídeoclip, Ruïnes, per vergonya. “Gravava a dins d’un armari amb molta roba, així aconseguia insonoritzar”.

3. Èxit: La primera vegada que va veure que una de les seves cançons aconseguia repercussió va ser amb el tema Coco, que va aconseguir 10.000 reproduccions. “Em vaig quedar boig!”, diu. Després, va arribar Secreto, que en va aconseguir un milió.

Pujava com l’escuma. Però encara era impensable assolir l’èxit de Pico y Pala, que va publicar fa 11 mesos i que té 37 milions de reproduccions a Spotify i 17 a Youtube. Després de l’Estat, Llatinoamèrica és la zona o n més es reprodueix. Va guanyar un premi d’artista revelació de Tik Tok.

4. Concerts: El concert de Sabadell va ser el més important de la seva carrera. “És el més totxo, per la preparació, perquè és la meva ciutat”. Tot i això, ha actuat en el concert del Duki al Palau Sant Jordi i al Wizink Center.

5. Renúncies: Prefereix no parlar de les barreres que ha hagut d’esquivar per arribar fins a on és ara. Però sí que ha hagut de renunciar a coses. Per exemple, al futbol americà, un esport en què destacava tant que era cobejat per la selecció espanyola.

6. La seva filosofia: “Has de ser un mateix i expressar-te com vulguis. Si he arribat fins aquí, ha estat per ser com soc jo. Tothom és especial d’una manera o una altra”. Es considera “peculiar, extravertit, assertiu i entregat”. El seu lema, com canta a Pico y pala, és “I’m just trying to be diferente al resto” (Simplement intento diferenciar-me dels altres).

7. Compondre: Està treballant especialment les lletres de les cançons. “És la part més important, és el missatge que estàs donant. Intento ser clar, concís i aportar el meu toc”.

8. La infància: “Passava la tarda a les pistes de les Termes. Feia fred, feia calor o plovia, però tots els nens érem allà, compartint, sense voler ni necessitar res. Ens inventàvem els jocs i ens passàvem tota la tarda junts. M’he criat amb gent que vibrava per les coses com jo”.

9. Estudis: paral·lelament a la música, estudia un cicle d’òptica. Li agrada especialment una assignatura sobre disseny i fabricació de muntures.

10. Moda: Ha desfilat com a model a la Fashion Week, entre d’altres esdeveniments.