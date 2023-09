FOTOS | Un viatge per la història del motor

N’eren 200, entre cotxes i motos, però n’haurien pogut ser uns quants més. El Motor Club Sabadell, en la seva segona trobada de vehicles clàssics (més de vint-i-cinc anys), ha hagut de penjar el cartell de complet davant la gran demanda en la segona edició celebrada aquest diumenge al Parc Catalunya (C/ Prat de la Riba).

Des de les 9 del matí i fins a les 14 hores, el degoteig de sabadellencs ha estat constant atrets per poder gaudir en primera persona de veritables joies de l’automoció i el motociclisme. “Fins aquest matí hi havia gent que s’havia posat en contacte amb nosaltres per venir”, han explicat fonts de l’entitat sabadellenca. Entre les màquines més fotografiades, el parell de Porsche 356, un dels quals, del sabadellenc Josep Serra, qui s’ha emportat un dels guardons de la matinal, juntament amb el Detomaso Pantera GTS, de Josep Sorrellés, distingit amb el premi excel·lència.

La jornada també ha servit per homenatjar el tàndem Edu Cots i Carles Humet, en el seu desè aniversari de la ruta Barcelona-Tòquio amb una Montesa Impala, sense assistència.