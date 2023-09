Protecció Civil farà el 14 de setembre una prova del sistema d’alertes a telèfons mòbils a Sabadell

Protecció Civil de la Generalitat realitzarà el proper dijous 14 de setembre una prova d’alerta als telèfons mòbils i que rebran tots els dispositius que es trobin al Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat. Tots els telèfons mòbils que estiguin a la zona, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril, rebran el següent missatge de text: “PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. No truquis al 112, és una PROVA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te”. El missatge s’enviarà en català, castellà i anglès. Està previst que l’enviament a Sabadell es produeixi a les 12 del migdia.

El sistema d’enviaments massius a telèfons mòbils permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. Es farà servir només en els casos d’emergència greu en què l’autoritat de protecció civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme, com pot ser el confinament davant d’un accident químic o unes inundacions o bé accions que s’ha d’evitar fer.

El missatge arriba acompanyat d’un soroll estrident diferent de la resta de sons que emet el telèfon en rebre una trucada o missatge. Les persones que per raons de feina o bé per tenir una sensibilitat alta a certs sons no vulguin rebre’l, hauran de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo, tot i que hi ha alguns models de telèfon en els quals les alertes sonen encara que sigui en mode avió.