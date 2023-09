Un test de nivell pel Sabadell al camp del líder Ponferradina

Després d’assaborir la primera victòria de la temporada, el Sabadell afronta aquest dissabte (19.30 h) una autèntica prova de foc a l’Estadi d’El Toralin davant el SD Ponferradina, líder del grup amb els sis punts possibles. Miki Lladó ho afronta com un test d’alt nivell i confia en la “mentalitat i personalitat” del seu equip i també en “la mica de fortuna que sempre es necessita”.

El desplaçament a Ponferrada és un dels més complicats per la seva logística i distància. L’expedició arlequinada partirà aquest divendres en un vol a Astúries i després completarà el recorregut en el bus Moventia que farà el viatge d’anada en solitari i tornarà amb tot el grup després del partit. Una combinació que es podria repetir aquesta temporada en els trajectes a Galícia.

Miki Lladó és conscient de la dificultat pel “gran potencial del rival. Per pressupost, exigència interna del club i el perfil de jugadors és un candidat a l’ascens, com ho poden ser altres equips com el Deportivo, Lugo o Cultural. Per nosaltres suposarà un bon test i servirà per mesurar les nostres possibilitats”. Té molt clar els conceptes per sortir amb un resultat positiu: “mentalitat, personalitat i també es necessita un punt de fortuna. El resum és saber què cal fer i a qui volem portar la pilota Que surtin les idees en les quals creiem. Estic convençut que farem un bon partit”.

Amb les baixes ja conegudes de Raúl Baena i Guillem Naranjo, el tècnic podria plantejar-se algun canvi a l’onze. L’únic indiscutible és ara mateix David Astals: “mentre corri, recuperi i faci aquesta gran feina és impossible que no jugui”. Potser jugadors com Carlos Beitia o Ricard Pujol podrien tenir opcions de sortir d’entrada.

Sobre l’ambient pressionant d’El Toralin i el clima de celebració -són las Fiestas de la Encina– que viu aquest dies Ponferrada, Miki Lladó creu que “el jugador sempre li agrada jugar amb molta gent, al final això és un espectacle. També servirà per créixer com a equip. Gaudirem al màxim de l’experiència, però sense oblidar que anem a buscar els tres punts”.

Antonio Moyano ja ha arribat

L’últim fitxatge, Antonio Moyano, ja va arribar a Sabadell per fer la revisió mèdica. Miki Lladó considera que l’exjugador de l’Alcorcón “afegirà competència al doble pivot i ens pot permetre opcions en altres posicions. Ara necessita un període d’adaptació física i al grup”. La plantilla 23/24 queda tancada amb aquesta incorporació que compensa la baixa de llarga durada de Javi Gómez. Queda una fitxa sub’23 lliure que, per ara, no es cobrirà.

Revolució a la plantilla

El descens a Primera Federació va provocar una desbandada general i la prova són els 19 fitxatges que ha fet el conjunt d’El Bierzo aquesta temporada, l’últim el pivot Pablo Claveria. Un altre de les cares noves va ser l’exarlequinat Álvaro Vázquez, que torna així al futbol espanyol després de la seva aventura a l’Índia. El seu pas per la Nova Creu Alta va ser molt trist. Un dels pitjors fitxatges del mercat d’hivern (20/21) que s’han vist els últims anys, també marcat per lesions i un estat de forma lamentable. El tècnic Iñigo Vélez encara no l’ha utilitzat en cap de les dues primeres jornades. Una de les amenaces ofensives continua sent el veteraníssim Yuri amb els seus 41 anys.

La Ponferradina és l’únic equip del grup que ha fet el ple. Va superar el Celta Fortuna per 2-0 gràcies a dos penals i una gran resistència defensiva i la setmana anterior va tornar a demostrar la seva eficàcia i solidesa al mític estadi de Las Llanas davant el Sestao River (0-1).

Un 0-3 per trencar la mala ratxa

El 0-3 (gols del central Juan Ibiza, Stoichkov i Edgar Hernández) de la temporada 20/21, en l’última visita arlequinada en plena pandèmia, va trencar una ratxa desastrosa a l’Estadi del Toralin, on el Sabadell havia perdut de manera contundent en les tres anteriors cites: 2-0 (12/13), 3-0 (13/14) i 3-1 (14/15), sempre a Segona A. Ara debuten a Primera Federació. El duel serà dirigit pel col·legiat basc Gorka Etayo Herrera, qui la temporada anterior va xiular el Sabadell-Intercity (2-1) a la Nova Creu Alta.