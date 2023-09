Un derbi sabadellenc històric a Divisió d’Honor Juvenil

No s’ha fet esperar. Segona jornada de competició i el primer derbi sabadellenc de la història a Divisió d’Honor Juvenil ja és aquí. Dissabte a les 18:30, el Municipal d’Olímpia serà l’escenari del duel entre CE Sabadell i CE Mercantil. Tots dos arriben sense conèixer el triomf, però amb sensacions diferents a la primera jornada de lliga.

Els d’Oriol Alcázar van caure per 1 a 0 al camp del Racing Club Zaragoza, un dels nouvinguts a la categoria i que va tenir la sort del seu costat. “Vam dominar tot el partit, gairebé no ens van generar res. No vam saber aprofitar les nostres i ells van tenir màxima efectivitat”, explica el capità del Centre d’Esports, Izan Rosena. Serà un partit molt especial per a ell que porta al club des dels 5 anys. “Un derbi sempre és especial i que sigui a la màxima categoria ho fa encara més. És un partit d’aquells que has d’anar al 100% en cada acció. Així ho he explicat als de fora, que potser han viscut altres derbis, però com aquest no n’hi ha cap”, afirma.

Els enfrontaments amb rivalitat sempre porten un component emocional i guanyar suposa un plus anímicament. “Sumar tres punts a Divisió d’Honor és molt complicat i aconseguir-ho al derbi suposa un reforç molt positiu pel grup”, reflexiona Rosena. També ho veu així el seu homòleg mercantilista, Frank Borrego, capità dels blaugrana. “És un partit de sis punts o més. Et dona molta moral guanyar aquest tipus de partits i més per a nosaltres, que amb el calendari que tenim sabem que els punts aniran molt cars en aquest inici”, afirma.

Un partit llarg

El CE Mercantil va iniciar la temporada del retorn amb un empat davant la Damm. El conjunt de Carlos López va mostrar davant els cervesers que serà un equip molt difícil de batre. “Estem anant de menys a més i crec que som un equip molt competitiu. Amb el Carlos hem mantingut la identitat dels últims anys i el sentiment pels colors”, explica Borrego. El capità blaugrana ha transmès als seus companys la importància de sumar al duel de dissabte. “És igual la categoria, al final un derbi és un derbi. Tenim ganes de competir i sabem que serà un partit llarg que es decidirà als detalls”, reflexiona.

Curiosament, els dos capitans, Izan Rosena i Frank Borrego, es coneixen molt bé i és que s’han enfrontat a totes les categories del futbol base defensant els colors del Sabadell i el Mercantil, respectivament. Ara, ho faran a la màxima del futbol formatiu en un derbi històric. El que queda clar és que Sabadell podrà viure el millor futbol juvenil de l’estat en un duel que promet emocions fortes i màxima intensitat.