Festa Major a la Plana del Pintor: “La paella és la nostra senya d’identitat”

El programa és fidel a la tradició de cada any: la Plana del Pintor celebra aquest cap de setmana la seva festa major amb una aposta per la tradició més andalusa – coro rociero, sevillanes, nit de rumba, cançó espanyola…– i per la gastronomia popular per a compartir entre els veïns, amb la paella com a la cirereta del pastís.

“És l’acte que els veïns esperen amb més entusiasme, la nostra senya d’identitat”, exposa en Manuel Pérez, un dels organitzadors de la festa des de fa quinze anys. Més de 400 persones podran tastar aquest plat que elaboren entre quatre persones. Un d’ells, en Carlos González que, tot i ser veí de Sant Julià, sempre ha sentit molt seu el barri de la Planada i s’encarrega de la paella des de fa més de 20 anys.

El gruix de les activitats es concentra dissabte i diumenge al pati de l’escola la Floresta a causa de les obres al carrer de Caucas. Dissabte a les 9h el barri es llevarà amb una xocolatada amb xurros, que també es repetirà diumenge, una exhibició de Karate (10.30 h) i jocs infantils (11h).

Més tard tindrà lloc la sardinada popular (11.30 h) i la bicicletada pels carrers del barri (12.30 h). A la tarda, el tradicional berenar de la tercera edat amb poesia i actuació de la Tuna. La tarda es dedicarà a actuacions de ball i cant. Al vespre, ball amb orquestra.

La paella tindrà lloc diumenge a les 14 h i estarà elaborada amb productes de primera qualitat i comprats al barri: 450 gambes, 15 quilograms de costelles, musclos, pèsols, 44 quilograms d’arròs, 100 litres d’aigua… “El sofregit i els productes frescos són el gran secret”, explica González. I la tarda es destinarà a actuacions de música, sardanes, havaneres i focs artificials.