Arrenca la Segona Catalana amb tres sabadellencs

La Segona Catalana es posa en marxa aquest cap de setmana amb tres equips sabadellencs. De la mateixa manera que va passar la temporada passada, Tibidabo Torre-romeu, Sabadell Nord i Can Rull representaran a la ciutat. Deixant enrere els subgrups, la categoria recupera l’essència i torna al seu format tradicional. Els sabadellencs estan al grup 4 que consta de 18 equips.

Tots tres inicien la lliga demà diumenge. El Tibidabo ho fa a casa, davant l’Olímpic Can Fatjó a les 12h. Els de Torre-romeu continuen amb Toni Sallés com a tècnic després de l’exitosa temporada passada i han renovat el planter, però mantenint algunes peces clau. També inicia la lliga a casa el Sabadell Nord rebent al Puigreig (11:30h). En una nova etapa per al club, Cristian Barea es posa al capdavant de l’equip després del seu ascens des del juvenil ‘A’ arlequinat. Una plantilla força renovada i jove que buscarà retornar l’essència de club trampolí. Per últim, el Can Rull que comença la lliga fora de casa, però sense marxar del Vallès, a Badia. Amb Jose Maria Numosky al capdavant, l’aposta és continuista i amb un bloc ja consolidat.

Els derbis trigaran en arribar i tots seran al tram final. Tibidabo i Sabadell Nord jugaran els seus enfrontaments el 03/12 i el 12/05. Can Rull i Sabadell Nord ho faran el 14/01 i el 26/05. El darrer derbi tancarà la competició el 09/06 entre Tibidabo i Can Rull. L’enfrontament entre ambdós a la primera volta serà el 28/01.