L’esquerra independentista de Sabadell es mobilitza abans de la Diada

L’esquerra independentista de Sabadell ha celebrat aquest dissabte una manifestació, un acte polític i un sopar popular el per escalfar motors abans de la Diada. L’organització formada per la CUP, el casal independentista Can Capablanca, Justa Revolta, el sindicat COS, Arran i Endavant ha reivindicat la cita amb el lema “Som un poble que lluita, som Països Catalans”.

Els actes han començat amb la convocatòria a la plaça de Sant Roc. Allà una 30a de persones, amb una pancarta i banderes, han iniciat la manifestació. Aquesta ha circulat pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Vallès i, finalment, al Casal Can Capablanca. Durant el recorregut s’han sentit cantics a favor de la independencia, el socialisme i el feminisme.

Arribats al casal s’han celebrat els parlaments. El primer a parlar ha estat Xavier Pellicer, diputat de la CUP al Parlament. “Volem picar pedra com hem fet sempre, per tornar a renèixer de les cendres”, ha expressat. Tot seguit ha estat el torn d’Oriol Rifer, regidor de la Crida, qui ha parlat d’unitat popular i de com fer front al govern del PSC. Després, ha estat el torn d’Eva Pous, d’Alerta Solidària. En la seva intervenció, ha encoratjat a “no desanimar-se i continuar mobilitzats”.

Després de l’acte polític s’ha celebrat un sopar al casal que ha servit per tancar la jornada.