Antonio Moyano arriba amb ganes d’aportar al mig del camp del Sabadell 23/24

L’últim a arribar, Antonio Moyano, ha estat presentat oficialment com a nou jugador arlequinat per tancar la plantilla 23/24, almenys fins al desembre. La lesió de llarga durada de Javi Gómez va propiciar aquesta operació d’emergència fora del termini. Moyano ha pogut fitxar perquè és agent lliure després de desvincular-se l’estiu passat de l’Alcorcón, on ha jugat les dues darreres temporades, una a Segona Divisió A i l’altre a Primera Federació.

Sobre aquesta experiència en el club alfarero n’ha parlat: “Vaig viure un descens i el club va saber refer-se pujant l’any següent. Un sempre vol jugar a la màxima categoria possible, però no es va donar la possibilitat de continuar. Vaig tenir diferents opcions de mercat fins que em va trucar el Sabadell i penso que suposa una bona oportunitat per progressar com a jugador i com a persona. Té una bona estructura en tots els àmbits. El més important és que he notat la confiança del club i el cos tècnic”.

Antonio Moyano es considera un migcampista que pot adaptar-se a “diferents posicions, però per damunt de tot soc un ‘8’, com es diu ara”. Sobre el seu estat físic, admet que “em falta el ritme de competició, però he estat treballant aquest temps sense equip i penso que estic bé físicament i a disposició de l’entrenador per entrar a la convocatòria. He vingut amb molta humilitat, a aportar a l’equip”.

Va veure el partit contra la Ponferradina i les seves conclusions són força positives: “el Sabadell va ser un equip molt compacte davant un rival que lluitarà a la zona alta. El vestidor és com una família i això també fa sumar punts. M’ha agradat molt el bloc, es veu que està ben treballat”. La temporada passada va militar en el grup amb l’Alcorcón i coneix bé el perfil de la majoria dels rivals: “penso que els dos grups són difícils, amb equips potents i molt competitius. Qualsevol et pot crear problemes. Hem d’anar dia a dia, jornada a jornada, no més enllà”.

Grup inversor: “Estem avançant”

El director general del club, Bruno Batlle, ha fet d’amfitrió i també s’ha referit a altres aspectes de l’entitat. En l’àmbit institucional, ha reconegut que les negociacions amb un grup inversor estranger -res a veure amb l’americà que s’havia parlat fa uns mesos- “estan avançades. Cada temporada és necessari poder tenir una entrada de capital extern. No podem explicar encara els detalls, però aviat podrem estar en condicions de donar notícies al respecte i esperem que siguin positives”. Tot apunta que aquest grup inversor tindria la majoria i, per tant, es podria parlar de la venda del club, però amb la possible continuïtat de l’actual cúpula del Consell d’Administració encapçalada pel president Pau Morilla–Giner. Caldrà esperar unes setmanes o… mesos.

Bruno Batlle també ha parlat de la situació de l’enllumenat i la gespa. “Encara queda una zona de tribuna per concloure la instal·lació mentre continuem fent tasques per millorar l’estat de la gespa. El problema greu és el drenatge i ens hem de centrar a fer actuacions addicionals en algunes zones”.