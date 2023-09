Can Capablanca aixeca el veto al PSC en el concurs de paelles de Gràcia

El concurs de paelles, que s’ha de celebrar aquest dissabte en el marc de la Festa Major de Gràcia, havia arribat enguany envoltat de polèmica per l’anunci inicial del Casal Can Capablanca. En un missatge publicat a les xarxes socials, els organitzadors havien manifestat el seu veto a la presència de membres del PSC a la trobada popular. Una decisió que han rectificat en les últimes hores, permetent la presència dels polítics del grup municipal.

“El Can Capa ha rebut pressions polítiques i amenaces de denúncies penals i no volem que es vagi en contra d’entitats que fomentem la cultura popular i dels barris rebels de Sabadell. Així que recollim cable, el Concurs de Paelles és una activitat oberta a tothom i on podrà venir i participar qui vulgui ja sigui del PSC, del govern municipal o de l’Imperi Galàctic (si és que hi ha gaires diferències)”, han comunicat.

L’entitat havia publicat a xarxes socials un missatge on avisava que “no servirem menjar a membres del govern del PSC, no sou benvingudes”. Després de conèixer el veto inicial, el PSC va denunciar públicament “la discriminació que pateix a la Festa Major de Gràcia”, considerant que aquestes manifestacions eren “una clara expressió d’odi, sectarisme i intolerància, agreujat per ser els representants legítims de la ciutadania escollits democràticament a les recents eleccions municipals”, exigint una rectificació, que finalment ha arribat.

El concurs, que aquest any celebrarà la seva tercera edició, serà el dissabte al migdia a la plaça del Treball. Segons han avançat els organitzadors, enguany s’inclourà una activitat de Trivial popular per animar l’estona de la cuina.