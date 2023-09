L’Astralpool CN Sabadell arrenca la lliga

L’Astralpool CN Sabadell comença la Divisió d’Honor masculina. Amb un bloc bastant renovat i amb la continuïtat de Quim Colet al capdavant, els waterpolistes sabadellencs buscaran seguir sent l’equip més proper al gegant Atlètic Barceloneta. L’estrena a la lliga serà demà dissabte a les 12:45 a la Finetwork Aquàtics davant el CN Echeyde. “Arribem físicament en el punt que havíem previst. Tàcticament, encara ens trobem en un punt inicial pels canvis que hem patit”, explica el tècnic. El conjunt sabadellenc va vèncer ahir al CN Terrassa en el primer partit oficial de la temporada, els quarts de final de la Copa Catalana.

El CNS comptarà amb fins a set incorporacions al planter i les baixes d’alguns jugadors cabdals en el creixement dels darrers anys com Sergi Cabanas, Bernat Sanahuja o Lluc Bertran. Per suplir-los, el Club ha buscat experiència i veterania amb Blai Mallarach, Alberto Barroso o Stefan Vidovic. I d’altres apostes com els joves Jan Pérez, Fynn Schutze o el retorn d’Òscar Asensio. “Crec que tenim una plantilla més completa que l’any passat. No necessàriament això significa que els resultats siguin millors, però s’ha fet una feina molt bona i estic molt satisfet amb l’equip”, reflexiona Colet.

Una altra de les apostes havia estat Jake Ehrhardt, però finalment no formarà part de l’equip. El substituirà el neerlandès Van Ijperen. “Quan ja estava tot fet, no ho ha vist clar i ha preferit no fer el pas i quedar-se a casa. Per sort hem pogut trobar un jugador de garanties que ens donarà major versatilitat i que ja coneix la lliga”, afirma l’entrenador del CNS. En l’adaptació del sistema agafen especial importància els jugadors que més temps porten al club. Edu Lorrio serà el capità de l’equip aquesta temporada. “Tenim diversos jugadors que seran els pals de paller del projecte i que donaran aquesta identitat a l’equip. L’Edu, el Fran Valera, l’Averka i els jugadors de la casa tenen molt arrelat el nostre estil i ajudaran a la resta a absorbir d’aquestes idees”.

Tornar a competir

La temporada passada, l’Astralpool va fregar tots els títols nacionals malgrat que no va poder guanyar-ne cap. L’Atlètic Barcelona va tornar a fer la plena, tot i que a la lliga regular els dos enfrontaments directes van caure del costat sabadellenc. “Enguany ens costarà més arrencar i, per tant, potser no podem competir contra el Barceloneta a l’inici. Per contra, també pot ser que arribem a un millor nivell al play-off i puguem lluitar per la lliga més que aquest darrer any. Ells han fet pocs canvis, però amb la incorporació del Bernat Sanahuja pugen un esglaó. No renunciem a res i sabem que projectes com el del CN Barcelona també tenen grans aspiracions”, afirma Quim Colet.