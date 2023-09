L’OAR Gràcia presenta la nova i il·lusionant temporada

Arrenca l’OAR Gràcia 23-24. L’entitat ha presentat oficialment una nova temporada que els seus dos primers equips afronten amb il·lusió i com a candidats a estar a la part alta de la taula. Ja va ser així l’any passat per a l’equip femení que es va quedar a un pas de l’ascens i l’anterior per al masculí. El gran repte: “un tercer any històric en el 70è aniversari del club”, ha afirmat el director tècnic, Miquel Benítez.

El president Salvador Gomis s’ha sumat a l’optimisme i les ganes per a afrontar la nova temporada. “Han deixat un llistó molt alt i l’ambició fa que vulguem seguir creixent. El femení és candidat a tot i el masculí torna a tenir una bona plantilla per a competir per estar a dalt”. El president gracienc també ha volgut recalcar la gran feina que s’està fent a la base amb un creixement quantitatiu important. També els filials que han ascendit de categoria els dos. Precisament l’entrenador del segon equip masculí, Lluís Marrugat, ha agafat la coordinació de l’escola. “La idea és mantenir el nombre de nens i créixer en qualitat. També en la formació dels entrenadors i donar continuïtat al projecte del Tonchi”, ha explicat.

Temporada d’aspiracions

En el torn dels entrenadors i capitans dels primers equips, l’ambició i les ganes de competir han estat protagonistes. Clàudia Marrugat s’ha mostrat “molt il·lusionada i amb ganes de tornar a competir per les fases”. L’experiència de l’any passat va ser un gran aprenentatge per a un equip que ha mantingut el bloc guanyador. “La temporada passada ens ho vam trobar com quelcom nou i segurament vam pagar la inexperiència. L’objectiu és tornar-nos a classificar i afrontar les fases amb més garanties de competir al màxim”, ha reflexionat Marrugat.

La seva entrenadora, Carol Carmona, també s’ha mostrat molt il·lusionada. “Estem amb moltes ganes de començar la lliga. L’objectiu és ratificar el projecte i que ens respectin les lesions. Si ho aconseguim, estarem a dalt.” Les gracienques començaran la lliga dissabte a les 19h al Bocaccio Arena davant el Mataró, un dels equips forts de la categoria. I el calendari continuarà fent pujada visitant a La Roca a la jornada dos i rebent al Sant Quirze a la tercera. “Estem molt preparades i sabem que tenim una gran oportunitat de fer un gran cop sobre la taula en aquestes primeres jornades”, ha afirmat Carmona.

Malgrat que l’any passat no van repetir l’èxit de les fases, el capità del masculí, Bernat Correro també s’ha mostrat optimista. “Crec que tornem a tenir un equip per estar a dalt i aquest serà l’objectiu. Tenim moltes ganes i il·lusió per començar i lluitar contra tothom”. El seu entrenador, Pere Ayats, ha destacat la importància de competir com a equip. “Hem perdut algunes peces importants com el Guillem Correro, però crec que hem substituït les baixes amb garanties. Aquest any els partits els guanyarem com a equip perquè serem un bloc”, ha afirmat el tècnic. Els blanc-i-verd debuten a la lliga el dissabte a les 19h a la pista del Molins de Rei.

Projecte Special

L’OAR també ha iniciat aquest any un projecte integrador i social. L’equip Special per a persones amb capacitats diferents i que podran gaudir d’un entorn educatiu, de creixement i esport. Competiran a la lliga Más Balonmano. L’objectiu de l’entitat és que en futur pugui haver-hi diferents equips special que es trobin dins l’organigrama de l’OAR Gràcia. “És un projecte maco i integrador. Farà una gran funció social”, ha explicat el president Salvador Gomis.