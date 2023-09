Novetats en l’arrencada del programa d’Activitats Físiques a Sabadell

Sabatilles i xandall a punt. El programa municipal d’Activitats Físiques per a Adults i Persones Grans comença el proper dilluns 18 de setembre amb la incorporació de noves activitats. En total, s’ofereixen 900 places distribuïdes entre 44 grups d’activitats. Les classes s’allargaran fins al 14 de juny del 2024.

Pel que fa a les diferents disciplines, es mantenen les activitats dels curs anterior i s’incorpora una nova activitat a Torre-romeu: Body-Tono, dedicada a enfortir, tonificar i definir la musculatura. En conjunt, es tracta d’una oferta amb una vintena d’opcions diferents a escollir, des de la gimnàstica de manteniment, el pilates o els hipopressius fins a la tonificació, la sumba o el hiit-core.

Els espais ja estan preparats per rebre els usuaris. Les activitats on es desenvolupa el programa són Cal Balsach, CEM Olímpia i CEM Sabadell Sud, centres cívics de Sant Oleguer, Creu Alta, Poblenou i Torre-romeu i Escola Roureda.

L’objectiu del programa és arribar als ciutadans i ciutadanes de totes les edats, per tal que adquireixin l’hàbit d’ocupar una part del seu temps de lleure fent una activitat físico-esportiva adequada a les seves possibilitats, ja que pot aportar molts beneficis personals al practicant: pel que fa a la salut, la millora de la condició física, l’adquisició de gestos tècnics, les relacions personals, entre d’altres, així com també pot millorar aspectes psicològics i emocionals.

Grups per edats

S’ofereixen diferents grups d’activitat, segons el grups d’edat següents de 16 a 64 i a partir de 65 anys. A més, la classificació de les activitats està dividida depenent de la intensitat i el nivell del grup i pot ser suau, mitjana o avançada. A l’hora de la inscripció s’han tingut en compte aquestes classificacions per poder seguir adequadament el ritme de la classe. A més de les activitats que es desenvolupen durant tota la temporada, de manera puntual també es faran activitats especials entre setmana i en caps de setmana. Es tracta de propostes gratuïtes i complementàries, per a qualsevol persona usuària inscrita al programa d’activitat física.

Les masterclass previstes són: Càrdio-Zumba, Fit-Ioga, Pilates per a Persones Grans, Memòria > 50 anys, Piloxing, Peak Pilates, Relaxació i meditació, Entrenament funcional, Balls en línia, Dansa Oriental, aeròbic, defensa personal per a dones i batxata. A més, els usuaris dels grups de persones a partir de 65 anys poden participar també de manera gratuïta al programa de Passejades de Marxa Nòrdica de la Diputació de Barcelona. S’organitzen entre 4 i 5 passejades al llarg de curs a diferents municipis de la província de Barcelona. D’aquestes activitats especials es rebrà informació al llarg del curs, a les classes i a través dels monitors, els quals informaran degudament del procediment d’inscripció.

Inscripció oberta

Encara queden places disponibles i la inscripció continua oberta. Es pot tramitar de manera presencial a qualsevol oficina d’atenció ciutadana o en línia, per a persones de Sabadell amb certificat digital al web de l’Ajuntament de Sabadell. Com que la demanda en determinats grups supera l’oferta, s’ha elaborat una llista d’espera en aquests casos. Enguany, com a novetat, totes les persones preinscrites que han facilitat la seva adreça electrònica rebran un correu informant-los de l’estat de la seva inscripció (admès/a o llista d’espera). Totes les persones que ho vulguin es poden inscriure a qualsevol grup (fins a un màxim de 3) sempre i quan hi hagi places lliures.