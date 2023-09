El festival La Regadora omple La Creu Alta de consciència climàtica

El festival La Regadora – Ciutat de les Alternatives ha celebrat aquest dissabte la seva 3a edició. Enguany amb un petit canvi de format, i és que els actes s’han centralitzat molt més al voltant de la plaça de La Creu Alta. El motiu ha estat el de convertir l’entorn en una estructura similar a una casa per representar “uns serveis de consum i de vida alternatius”, tal com han explicat membres de l’organització. Tot en una cita, ja tradicional a la ciutat, que enguany ha tornat a comptar amb la presència de gairebé 30 entitats i organitzacions locals.

Actes a Can Balsach

En aquesta edició Can Balsach, en substitució de Ca l’Estruch, ha estat l’espai on s’han celebrat les diverses xerrades i tallers. A les taules rodones s’ha parlat de temes com habitatge, assemblees, urbanisme, cultura i ecofeixisme. Tot des d’una perspectiva crítica i de transformació envers el sistema, però buscant també el plantejament d’una resposta col·lectiva. Pel que fa als tallers, s’han realitzat un mural del clima, s’ha explicat com crear una farmaciola natural, s’ha parlat d’art urbà i també sobre com mantenir ben cuidat el jardí, entre altres.

Fira d’entitats i espectacles

Al davant del pavelló, s’hi han situat les parades de les entitats. Allà, els visitants han pogut trobar espais de jardineria, natura, roba i materials ecològics així com un conjunt d’entitats cooperatives i d’autogestió. Entitats com Adenc, La Caserna, Replantegem el Tallaret i La Sàrria, entre altres.

A més a més, durant tot el dia hi ha hagut barra i espectacles infantils. Ja a la tarda-vespre els sons de rap i reagge han arribat a plaça. Així doncs, s’ha pogut escoltar l’Orquestra Reusònica, SBD Underground, Àlex Pérez, Adala i finalment una sessió de DJ.

Teixir comunitat

El festival, que s’organitza de forma voluntària i horitzontal compta amb gran suport i col·laboració a La Creu Alta. Unes facilitats que han permès que el projecte creixés i que ja es plantegi una 4a edició. “És molt important que existeixin projectes col·lectius i en comunitat, de base i militant”, ha explicat Marta Reus, membre de l’equip de La Regadora. “El que pretenem és arribar a tots els públics, la seva participació i col·laboració és clau”, ha afegit.

Un any més, el projecte de La Regadora s’ha tornat a finançar amb donacions voluntàries. Des de l’organització han explicat que tot i arribar al pressupost mínim encara falta per arribar a l’òptim i que continuen recaptant diners per poder mantenir el festival.