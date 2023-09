En Comú Podem proposa reformular el mecanisme d’atorgament de beques de material escolar

Aquest divendres Sabadell en Comú Podem ha demanat a l’Ajuntament reformular el mecanisme d’atorgament de beques de material escolar. En una roda de premsa tant Joan Mena com la regidora Alejandra Sandoval han reivindicat que el mètode actual és insuficient i han demanat canvis.

La formació considera que les beques per a material escolar de 50 € per a les famílies amb menys recursos econòmics no resolen al cent per cent la situació perquè arriben amb el curs ja començat i això suposa que moltes famílies no puguin avançar el que després rebran en forma d’ajuda. També creuen que hi ha famílies que estan per sobre del llindar establert per l’Ajuntament que tampoc reben les ajudes pertinents.

Per això proposen la creació d’un fons de material escolar destinat a tots els centres educatius, fons que se sostindria amb diners públics. A més a més, opinen que l’import de la beca ha d’anar directament a l’escola i que, a través de la Comissió Social, s’ha de garantir l’accés al material educatiu necessari a tot l’alumnat. Per acabar la formació també vol que es destini en aquesta proposta una quantitat propera als 1,6 milions d’euros.

Per a tractar la proposta ja han sol·licitat una reunió amb el regidor d’Educació per a poder explicar-li els seus plantejaments.