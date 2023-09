Els Mossos d’Esquadra de Rubí busquen Emma Luengo. La jove de 16 anys va desaparèixer el passat 19 de setembre després de discutir amb els seus pares i des de llavors no ha tornat a contactar amb la família. La noia mesura 1,60 m, té el cabell castany i els ulls marrons. Segons fonts familiars la jove es podria trobar per la zona de Lleida. No obstant això, demanen ajuda i qualsevol mena d’informació que ajudi a trobar-la. Per fer-ho es pot trucar als Mossos d’Esquadra de Rubí al 93 581 79 00.