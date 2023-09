Aquest diumenge a la tarda s’ha produït una explosió a un pis del carrer de Calvet d’Estrella. Concretament al celobert del 2n 2a, del número 48, d’on han caigut tots els vidres de la galeria. La sacsejada s’ha sentit per tot l’edifici, però no ha provocat cap incident greu. Segons Bombers, els fets no han causat cap ferit. En la seva intervenció s’ha fet una revisió del pis i la primera hipòtesi apunta a la instal·lació del gas. La investigació, però continua en marxa.