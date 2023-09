Albert Pla i Quimi Portet ja han fet ‘sold out’ a la Cavaurpí

La CavaUrpí arrencarà aquest cap de setmana una temporada cultural que, si res no es torça, té tots els números de ser un èxit. Els responsables de la sala privada d’espectacles ja han hagut de penjar el cartell de sold out a dos concerts, el de Quimi Portet (11 de novembre) i Albert Pla (26 de gener). Previsiblement, també s’acabaran les entrades per les actuacions de Manu Guix (17 de novembre) i Ramon Mirabet (18 de novembre).

Tampoc queden gaires entrades pels dos concerts que inauguraran el cicle tardorenc. El divendres serà de torn de Kim’s Quartet, un grup liderat per Quim Marín que ofereix un repertori de cançons pròpies i grans èxits de balades i blues, en català, castellà, italià, francès i anglès.

El dissabte, un clàssic. Àngel Miralles torna a l’escenari del carrer de Sant Maties per oferir Tribut al genio, un espectacle que ret homenatge al llegat de l’humorista Eugenio.

Veurem cares noves en aquesta temporada cultural. Per exemple, les dels Luand, d’Ariadna Clapés, Ernest Crusats (excantant de La iaia, ara en solitari) i Berta Clapés.