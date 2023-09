Laura Rosel reapareixerà a TV3 amb un debat a ‘Generació porno’

La periodista sabadellenca Laura Rosel, expresentadora del FAQS i d’El Matí de Catalunya Ràdio, tornarà a TV3. Però no ho farà de forma regular, de moment, sinó per conduir un debat sobre Generació Porno, una sèrie documental de tres capítols que s’emetrà els pròxims tres dimarts a la nit al canal, a les 22.05h, començant per aquesta setmana.

Generació porno explora a través d’experts, dades i testimonis “sense embuts i sorprenents” els problemes d’educació sexual entre infants i els adolescents derivats de la pornografia. Segons estudis, s’hi accedeix a partir dels 8 anys. “És una conversa incòmoda, però necessària”, apunta Rosel a l’anunci del programa.

El primer capítol tractarà sobre la importància dels referents en les relacions sexuals i en l’afectivitat. El segon abordarà la pressió social de les xarxes socials. I el tercer tractarà l’educació sexual deficient en la societat. Després d’aquest darrer episodi, Rosel dirigirà una nit temàtica amb un debat en què els joves tindran molt pes. És una coproducció de 3Cat, ETB i Shine.

Laura Rosel, al teatre

Els sabadellencs que troben a faltar despertar-se cada dia amb la veu de Rosel tenen una bona oportunitat per veure-la en directe, tot i que en un àmbit fins ara inexplorat en la seva carrera professional. El dissabte i el diumenge 21 i 22 d’octubre actuarà al Teatre Principal de Sabadell com una de les protagonistes de l’obra Atemptat, de Fèlix Estaire, adaptada per la companyia sabadellenca AlGalliner. També hi actuaran el sabadellenc Òscar Castellví i Georgina Latre.

Rosel hi interpretarà la cap d’informatius d’una ràdio que ha de donar cobertura a un atemptat en un museu situat al cor d’una ciutat europea. L’obra Atemptat s’emmarca en el festival Sabadell Escena, del 19 al 22 d’octubre.