El món del vídeojoc independent té una cita a Terrassa

L’Auditori Municipal de Terrassa i el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) acolliran el proper 27 d’octubre la primera edició de l’Indie Games TRS, un congrés ideat per potenciar la creativitat i generar oportunitats en el sector del vídeojoc independent. La cita pretén que indústria i universitat es donin la mà per teixir vincles des de la innovació i la transferència de coneixement, i que això doni pas a noves oportunitats en un sector en expansió. “A l’Estat espanyol hi ha 18 milions de persones que som jugadores freqüents”, ha dit el director del CITM, Carles Sora, motiu pel qual la cita s’adreça al sector professional, però també per a creadors principiants i per a la ciutadania en general, en tant que consumidora.

El congrés posarà de relleu un sector en plena emergència com ho és el del vídeojoc, que té un impacte en una indústria amb grans firmes però també amb molts desenvolupadors locals i que estan en fase de creixement. A més es programa en una de les ciutats pal de paller del futur Hub Digital, Audiovisual i del Vídeojoc de Catalunya, amb el principal espai de creació de continguts audiovisuals i multimèdia del país com ho és el Parc Audiovisual de Catalunya i escoles de formació com l’ESCAC.

“Fa poc s’anunciava la creació de la Foneria, un espai de divulgació del vídeojoc i la cultura digital de la Generalitat per al 2027 i que es trobarà al número 2 de la Rambla de Barcelona, i avui anunciem aquest congrés a Terrassa”, ha destacat Sora. En aquesta línia, posa de relleu que aquest impuls del sector ha de rebre l’empenta des de diferents administracions i ciutats d’arreu perquè sigui un projecte coral.

Punt de trobada per a tot el sector

La cita es vol adreçar al públic professional, però també a aquells creadors que tot just comencen a treballar en l’àmbit i la ciutadania en general, tot reconeixent el protagonisme de l’usuari com a part activa per fomentar aquesta indústria. “El videojoc independent vindria a ser com el cinema d’autor, trobem en aquest tipus de vídeojocs mirades que no hi ha en les grans produccions”, ha apuntat Sora.

En aquest sentit, ha assegurat que és vital que hi hagi empreses amb grans facturacions, però que cal integrar visions amb un major control creatiu i diferents perspectives, tant culturals com de gènere, entre d’altres. “En l’àmbit català, hi ha diversos estudis i produccions independents que han assolit molt de reconeixement internacional, per això creiem necessari dedicar un espai de trobada entre la producció i la indústria per fer un seguiment de l’evolució d’aquest sector”, ha afegit.

La cita comptarà amb xerrades sobre l’estat del sector, una zona d’exhibició per donar visibilitat a les empreses, i un simpòsium que concentrarà la part més acadèmica del congrés. Abans de la cita, del 20 al 26 d’octubre, se celebrarà una Game Jam, una trobada en línia de creadors de videojocs en la que competiran per desenvolupar-ne un basat en una temàtica específica que es donarà a conèixer en la primera jornada.