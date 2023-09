VOTA | Quin és el millor croissant de xocolata de Sabadell?

Volem comptar amb la comunitat de lectors per saber quines són les pastisseries de Sabadell que fan els millors croissants de xocolata a la ciutat. Sens dubte serà una votació renyida, ja que hi ha molts criteris i diferents aspectes a valorar sobre un croissant de xocolata. A més, és immens el llistat d’establiments, tant històrics com nous, que en fan de deliciosos.

Per a dir la vostra opinió, que com a bons golafres segur que està molt ben fonamentada, podeu participeu en la següent enquesta, oberta durant 24 hores (des de dimarts a les 13h, fins a dijous a les 13h). Publicarem un article el divendres amb els resultats.