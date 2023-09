La temporada d’estiu 2023 ha registrat un nou rècord de banyistes a La Bassa, amb 196.598 persones, superant així el màxim que es va assolir l’any passat, que va ser de 194.133. L’afluència a la resta de piscines ha estat de 117.572 persones. En total, aquest estiu han passat per les piscines municipals i La Bassa un total de 314.170 banyistes.

El màxim obtingut a La Bassa aquest any ha superat en 2.465 el registre marcat la temporada passada i en 25.135 el rècord d’assistència registrat el 2019. També les piscines municipals, amb més de 117.572 persones, han obtingut xifres superiors al 2022 (17.912 persones més). Per instal·lacions, l’afluència a Cal Marcet ha estat de 33.083 persones; a Olímpia, 33.878; a la piscina de Campoamor van entrar 30.859 banyistes i a la del Parc del Nord (Ca n’Oriac), 19.752.

Pel que fa a la venda d’abonaments, aquesta ha estat de 1.683, que han beneficiat un total de 3.755 persones. L’atenció a grups, especialment de Casals d’estiu, ha suposat un total de 57.700 entrades.

La regidora d’Esports, Montserrat González, ha celebrat que “el desenvolupament del servei durant tot l’estiu ha estat satisfactori i els índex d’utilització per part de la ciutadania ens indiquen l’alta acceptació i bona valoració, per la qual cosa cal fer una avaluació molt positiva”.

Servei de bus a la Bassa

Un dels serveis complementaris de La Bassa és la línia d’autobús urbà L15/F15, per fer més accessible l’equipament amb transport urbà. Aquest estiu ha tingut un total de 26.000 persones usuàries, aproximadament 356 diàries. L’any 2022 el servei va registrar 19.994 persones. L’increment ha estat del 30% en l’ús d’aquesta línia.

Activitats físiques d’estiu per a adults

Aquest estiu, 184 usuaris han participat del Programa d’Activitats Físiques per a adults, classes de 2 hores a la setmana, durant 5 setmanes a l’estiu. L’objectiu del programa és donar continuïtat en la pràctica esportiva als usuaris del programa d’Activitats Físiques per a Adults de la temporada d’hivern i als usuaris nous que vulguin ocupar part del seu temps d’oci fent esport. Les activitats físiques per adults s’han programat del 26 de juny al 28 de juliol a Cal Balsach, Olímpia, Pavelló Sud i Centre Cívic del Poblenou, en horaris de mati i tarda de dilluns a dijous.

Cursets de natació i activitats aquàtiques

A més, 614 persones han participat en les activitats aquàtiques a l’estiu, ja sigui per aprendre a nedar amb els Cursets de Natació, com per fer perfeccionament, recreació o gimnàstica a l’aigua. Les activitats s’han realitzat de dilluns a divendres durant 4 setmanes entre juny i juliol i s’han dut a terme a les piscines municipals Olímpia, Cal Marcet, Campoamor, Parc del Nord i Piscines Municipals Joan Serra.