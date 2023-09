OAR Gràcia Sabadell-Sant Quirze, apassionant derbi vallesà al Boccaccio Arena

La tercera jornada de la Divisió d’Honor Plata femenina ofereix aquest dissabte (17 h) un plat fort al Boccaccio Arena amb el derbi vallesà entre l’OAR Gràcia i el Sant Quirze. El conjunt gracienc, després de guanyar els dos primers duels amb autoritat, comparteix lideratge mentre les santquirzenques arriben amb una derrota (32-30 a la pista del Sant Joan Despí) i una victòria (33-27 davant el Sant Vicenç).

Les dues últimes temporades, el Sant Quirze va militar a la categoria Or i, per tant, hauria de ser un dels teòrics candidats a la zona alta tot i haver patit una profunda renovació de la plantilla pel descens. L’entrenadora verd-i-blanca, Carol Carmona, el veu com un rival difícil. “Té jugadores amb experiència en una categoria superior i això sempre dona un plus. És un equip a tenir en compte i haurem de jugar al cent per cent si volem guanyar”, adverteix.

De moment, està molt satisfeta de l’inici de temporada, sobretot per la intensitat i competitivitat de les seves jugadores des del primer minut del partit: “era un dels reptes a millorar i, de moment, ho hem aconseguit. L’equip surt a la pista molt endollat i encarrila els partits amb solvència. També en l’àmbit defensiu estem a un gran nivell tot i la baixa momentània de Maria Monllor, que era una peça important”.

El paper de la Janna

L’OAR Gràcia, després de fregar l’ascens l’any passat, torna a partir com un dels candidats a lluitar a la zona de privilegi. La Carol admet aquest rol: “és normal que sigui així i aquesta pressió s’ha de convertir en un al·licient per les jugadores. Aquest és el missatge que he transmès d’ençà que va començar la temporada. Volem estar entre els millors i per això cal treballar en cada entrenament i en cada partit al màxim. Ara encara és molt aviat per saber els rivals directes. A l’hivern ja estarà més clarificada la situació”. De moment, Mislata i OAR manen amb mà de ferro.

En els dos partits disputats fins ara, la Janna Sobrepera ha estat la màxima realitzadora amb 19 i 12 gols, una bona part des dels 7 metres. L’entrenadora no vol tenir una Janna-dependència, però reconeix que “es tracta d’una jugadora amb una gran qualitat i ens aporta moltíssim en l’aspecte ofensiu per la seva potència de llançament. A més ha arribat en una forma extraordinària. De totes maneres, penso que tot l’equip està responent molt bé en aquest inici de temporada i la Janna també necessita les seves companyes per trobar forats i marcar gols”. Un altre al·licient del derbi serà la presència a les files del Sant Quirze de l’exgracienca Remei Prat.