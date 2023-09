La llei de benestar animal ha entrat aquest divendres en vigor a l’espera de l’aprovació definitiva del reglament. El document inclou una llista d’obligacions i sancions de fins a 200.000 euros a més de prohibicions com deixar sense supervisió les mascotes, fer-les servir en espectacles públics o sotmetre-les a treballs excessius.

Aquestes són algunes de les claus de la nova llei

Què estarà prohibit?

El maltractament i l’abandonament de mascotes estarà prohibit a Espanya. De moment, no serà obligatori el curs de tinença de gossos ni l’assegurança de responsabilitat civil en espera d’un reglament que no s’ha pogut aprovar perquè el Govern està en funcions.

La norma prohibeix el sacrifici d’animals de companyia als centres de protecció animal i no podran ser sacrificats per falta d’espai o per motius econòmics. L’eutanàsia estarà permesa sota criteri veterinari quan el benestar de l’animal estigui compromès.

On es podran comprar gossos de companyia?

Les botigues que comercialitzen gats, fures i gossos hauran de deixar de vendre’ls, perquè només es podran adquirir des d’un criador; la normativa recull un termini transitori de dotze mesos als establiments perquè s’hi adaptin.

A quant ascendeixen les sancions?

La llei estableix sancions econòmiques que van dels 500 als 200.000 euros depenent de la gravetat de la infracció.

Quin és l’objectiu de la llei?

La norma està dirigida a protegir els animals domèstics i les espècies silvestres que estan sota la cura humana; l’objectiu és evitar el maltractament i l’abandó i promoure l’adopció i la tinença responsable.

Quins animals estaran exclosos?

La normativa exclou els gossos de caça i altres activitats professionals.

Quan es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)?

Fa mig any; el 28 de març passat.

Què es considera animal de companyia?

A més dels gossos, gats i fures els inclosos en un llistat elaborat pel Ministeri de Drets Socials; així mateix, els de producció que hagin estat inscrits pels seus titulars com a animals de companyia.

Podran estar soles les mascotes?

Els animals de companyia no es poden deixar sense supervisió durant més de tres dies consecutius; en el cas dels gossos, el límit de temps és menor, no més de vint-i-quatre hores consecutives.

Quines altres obligacions s’exigiran als propietaris?

Identificar les mascotes, garantir serveis sanitaris, recórrer a un professional de comportament d’animals quan hi hagi problemes de convivència, evitar la reproducció indiscriminada o tractar-los amb mètodes que no els causin patiment.

Quines espècies estaran permeses a les llars?

Un llistat positiu contindrà les espècies domèstiques permeses.

Què serà motiu d’infracció?

Serà infracció greu utilitzar animals com a objecte de recompensa, premi, rifa o promoció, així com el seu ús com a reclam publicitari sense autorització.

Així mateix, l’abandonament d’un o més animals, la no denúncia de la pèrdua o la sostracció de l’animal i deixar de forma permanent gossos o gats a terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis, patis i similars o vehicles.

Es considera molt greu l’ensinistrament i l’ús d’animals per a baralles i baralles amb altres exemplars o persones. També la cria, el comerç o l’exposició d’animals amb fins comercials per persones no autoritzades o la venda de gossos, gats i fures a les botigues d’animals.

Els circs deixaran d’utilitzar animals silvestres en captivitat als seus espectacles; disposaran d’un termini transitori de sis mesos per modificar-ne l’activitat i lliurar-ne els exemplars a centres de recuperació d’animals silvestres o altres espais que en garanteixin el benestar.

Estarà prohibit utilitzar els animals de forma ambulant, cosa que no treu perquè es mantingui el dret de les persones sense llar a viure amb els seus animals de companyia. També estarà prohibit sotmetre els animals a treballs inadequats o excessius en temps i intensitat.

No es pot utilitzar cap artefacte, mecanisme o utensili que limiti o impedeixi la mobilitat de l’animal excepte per prescripció veterinària atenent el seu benestar.