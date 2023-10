El festival de música familiar Petits Camaleons va posar punt final aquest diumenge a la seva dotzena edició amb una assistència d’entorn de 8.000 persones i amb totes les entrades exhaurides. El certament, celebrat un any més a Sant Cugat del Vallès, va donar el tret de sortida el divendres i durant el cap de setmana ha acollit en diferents escenaris repartits entre el Teatre-Auditori de la ciutat i el Parc de l’Alborètum a artistes com Joan Dausà, Lildami, Gertudis, Suu, Triquell, Macaco, Xiula o The Penguins. Així, el festival tanca l’edició consolidant-se com a esdeveniment familiar de referència al municipi vallesà i reivindicant, de nou, “el dret dels nens i les nenes a la bona música”.

El festival va donar el tret de sortida el divendres a la tarda amb la tradicional cercavila pels carrers de la ciutat, que va reunir a prop de 3.000 persones, i amb una actuació de l’artista Pep López, de Folkids. Al vespre, va ser el torn de la cantant Marta Rius, que va actuar a la plaça Victòria dels Àngels, i de Joan Dausà, autor de la cançó ‘Jo Mai Mai’, que va omplir totes les butaques del Teatre-Auditori.

Dissabte entorn de 2.500 persones van passar pel festival. Durant la segona jornada, va pujar a l’escenari artistes com Gertrudis o el mag Pol Cortés, que van protagonitzar els espectacles del torn matinal, a més de la cantant Alicia Rey i el grup de pop electrònic Lal’Ba. A la tarda, els assistents van poder gaudir dels Xiula, una de les actuacions més esperades pel públic, que van oferir dos shows multitudinaris, així com de la cantant Suu, que aquesta edició ha tornat al festival, l’ex Txarango Sergi Carbonell, el cantant i actor Franc, o el grup Lesquefaltaband. La jornada de dissabte la va clausurar el pop de Macaco, amb alguns dels seus temes més destacats, com ‘Volar’, ‘Tengo’ o ‘Con la mano levantá’.

En el darrer dia de concerts, van passar pels escenaris del festival artistes com Doctor Prats, Balkan Paradise Orchestraç, Lildami o Koers. L’edició d’enguany la van tancar les actuacions del concursant d’Eufòria Triquell i de la banda The Penguins. L’última jornada també va arrencar amb totes les entrades exhaurides.

Més enllà dels concerts, durant tot el cap de setmana el festival ha omplert el Teatre-auditori de Sant Cugat i el Parc de l’Alborètum de zones de jocs per nens, ‘food trucks’, espais de pic-nic, espais de signatures dels artistes, actuacions exclusives per nadons i activitats diverses.