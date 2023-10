Retards a Rodalies per una avaria d’infraestructura a l’estació d’Arc de Triomf

Matí complicat a la xarxa ferroviària que connecta Sabadell i la comarca amb Barcelona. Els trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies circulen amb demores de 20 minuts de mitjana com a conseqüència d’una avaria d’infraestructura a l’estació d’Arc de Triomf de Barcelona. Fonts de Renfe han explicat que es tracta d’una incidència que va detectar-se la nit de diumenge i que s’ha fet evident aquest dilluns, sobretot en hora punta. Tècnics d’Adif estan treballant per resoldre el problema el més aviat possible.

Tècnics d’Adif estan treballant en la resolució de la incidència. S’està informant a través dels canals de comunicació i atenció al client. — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) October 2, 2023

La setmana passada, una incidència tècnica a l’estació de Montcada Bifurcació va provocar també retards de més de 20 minuts de mitjana en tots els trens de les línies R3, R4 i R7 en sentit Barcelona.