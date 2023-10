Accident múltiple entre un camió formigonera i dos turismes a la Gran Via

Ensurt aquest dilluns a la tarda a la Gran Via per un accident de trànsit que va implicar dos turismes i un camió formigonera. Dues passatgeres dels turismes van haver de ser traslladades a l’hospital Taulí amb ferides lleus després de l’incident, que va provocar congestió en la principal via que travessa el centre de Sabadell.

La topada va tenir lloc poc abans de les 5 de la tarda al carrer de Vidal, a la Gran Via, just en el tram que passa al davant del Parc Taulí. El succés va obligar a intervenir una dotació de Bombers, una unitat del SEM i una de Policia Municipal.