Barberà del Vallès treballa per millorar la seguretat ciutadana

La seguretat ciutadana és el segon problema més greu assenyalat pels ciutadans de Barberà del Vallès (10%), només per darrere de la neteja als carrers (12%), segons dades de l’enquesta elaborada l’any passat per la Diputació de Barcelona. Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament del municipi vallesà ha posat en marxa el procés participatiu per a l’elaboració del Pla Local de Seguretat.

El municipi treballa la redacció del Pla Local de Seguretat des de fa mesos. Un document estratègic que ha de definir la situació actual, establir els objectius i planificar les accions a desenvolupar en els propers quatre anys. El consistori vol donar així veu a la ciutadania, a les entitats i a les associacions de la ciutat per aconseguir que el Pla Local de Seguretat tingui un caràcter transversal i participatiu que incorpori les experiències i visions del veïnat i els col·lectius socials respecte als diversos àmbits de la vida que impacten en la seguretat.

Actualment, aquest document es troba en fase de diagnosi, és a dir, en procés de recollida de dades i de necessitats per elaborar una fotografia actual dels punts forts i els aspectes de millora en matèria de seguretat a Barberà del Vallès. Per portar-ho a terme, el procés participatiu contempla trobades amb les diferents parts implicades.

A partir d’aquest divendres, també es podrà participar en l’enquesta de valoració sobre la percepció de la seguretat a la ciutat i fer suggeriments i propostes de millora de manera oberta. L’enquesta estarà oberta del 29 de setembre fins al 28 d’octubre, a la Plataforma Decidim. La informació recollida es valorarà i treballarà dins la comissió de treball tècnica i política, formada per diferents àrees de l’Ajuntament.

Què és el Pla Local de Seguretat Local?

Pla de Seguretat Local és un instrument per a la diagnosi, l’anàlisi i la planificació d’accions i recursos per a garantir la seguretat a la ciutat. El document parteix d’un concepte ampli de seguretat pública i aborda aspectes relacionats amb la seguretat ciutadana, la protecció civil i les emergències, la seguretat viària, el civisme i la convivència, entre d’altres.