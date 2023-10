El futbolista del Sabadell Pau Fernández, convocat amb la sub-19

El futbolista del juvenil ‘A’ del CE Sabadell Pau Fernández ha estat convocat per la selecció espanyola sub-19 a la concentració que es durà a terme entre el 9 i el 15 d’octubre a Alacant. El lateral va arribar al club la temporada passada procedent de l’Igualada per jugar a l’equip de Lliga Nacional. Al tram final de competició, no obstant això, ja va tenir protagonisme a la Divisió d’Honor Juvenil fins i tot anotant un gol en el duel davant l’Ebro que va certificar la salvació virtual de l’equip.

Ara, ha vist recompensat el seu gran inici de temporada amb la trucada del seleccionador nacional José Lana. Curiosament, no és el primer de la seva família a representar la selecció estatal i és que la seva germana és la jugadora del Barça, Jana Fernández, internacional en totes les categories inferiors. Pau va anotar el gol la setmana passada en la derrota per 1 a 2 davant el Badalona i és un dels capitans de l’equip d’Albert Milà. Una prova més que referma el creixement que ha experimentat el FutBaseCES les darreres temporades.

Pau Fernández va ser capità i golejador davant el Badalona. /Lluís Franco