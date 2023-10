El filial del CE Sabadell suma el segon triomf consecutiu

Jornada negativa per als sabadellencs de Segona Catalana. Malgrat que el Can Rull TR va salvar el seu invicte al segon temps al camp del Natació Terrassa, Tibidabo i Sabadell Nord van caure derrotats. En el debut d’Alfonso Martínez a la banqueta dels arlequinats, els del barri de Can Rull van igualar un marcador advers en dues ocasions. Al gol inicial dels terrassencs va respondre Carlos Raya, però abans del descans els locals van tornar a posar-se per davant. Al tram final, Raya va signar el seu doblet per posar el 2 a 2 definitiu. El Can Rull RT es manté quart i suma 8 punts.

Els de Torre-romeu, per altra banda, van perdre per 1 a 0 al sempre complicat camp del Ripollet amb un gol sobre la botzina. Els de Toni Sallés van competir davant un dels grans candidats, però van acabar cedint al tram final. El Tibidabo TR es manté a la zona mitjana – baixa de la taula amb 4 punts.

El Sabadell Nord també es va veure superat davant un dels equips forts del grup, el Torelló. Els de Cristian Barea van perdre l’invicte malgrat que van poder igualar el primer gol local a través d’Ayman Hasni, un penal al segon temps va condemnar als de Ca n’Oriac que es mantenen amb 5 punts a la zona mitjana. Aquesta setmana tots tres jugaran a casa. El Can Rull ho farà davant el Puigreig, el Tibidabo contra el Sant Feliu de Codines i el Sabadell Nord rebrà al Voltregà.

El filial del CE Sabadell agafa la bona dinàmica

Més positiu va ser el cap de setmana per al filial del CE Sabadell que va guanyar amb solvència en la seva visita al Santboià (0-2) i suma el seu segon triomf consecutiu a la Lliga Elit catalana. Els de Conrad Garcia van repetir els golejadors de la setmana anterior (José Enrique i Marc Marruecos) i se situen cinquens, a la zona de play-off, amb sis punts en tres jornades.