Destinen prop de 600.000 euros per fer obres de millores al cementiri

L’Ajuntament de Sabadell preveu invertir gairebé 600.000 euros en diferents accions de millora del cementiri de Sabadell, gestionat, com el tanatori, per la concessionària Torra. Són aportacions previstes en el pla d’inversions del bienni 2023-24.

La principal novetat és que es preveu recuperar la carretera del mig, la carretera Antiga de Caldes, que separa les dues parts de la necròpolis local. Aquesta via ara està tallada al trànsit i només hi poden entrar els vehicles autoritzats. Tampoc ho poden fer de forma habitual els vianants.

La carretera en qüestió permetria facilitar encara més l’arribada dels veïns del Poblenou i Torre-romeu al cementiri, ja que connecta la carretera que porta a aquests dos barris amb l’equipament, permet creuar-lo i sortir a l’aparcament públic que hi ha a l’esplanada de l’entrada. Fonts municipals asseguren que la voluntat del consistori és “endreçar l’espai”. Ara, el que es contractarà serà el projecte urbanístic que defineixi els usos que podria tenir i aportar la carretera, i es definiran en quines fases es farà l’actuació que s’acordi.

Rehabilitació integral de Santa Eulàlia

El pla d’inversions del cementiri municipal també preveu fer una actuació important en el bloc de nínxols de Santa Eulàlia, que és un dels més antics. S’ha previst la rehabilitació integral de la façana i les cobertes. En aquest cas, el projecte ja té calendari, i la previsió és que les obres comencin després de Tots Sants (l’1 de novembre), data assenyalada al calendari per la quantitat de gent que any rere any visita els seus difunts. El bloc té gairebé 400 nínxols, motiu pel qual l’obra s’executa en diferents fases i ara es durà a terme la segona.

En el marc del pla d’inversions, entre 2016 i 2026 es preveu destinar 2,9 milions d’euros. Han permès per millores com la rehabilitació de 25 tombes, el frontal de pedra dels blocs de nínxols de Santa Eulàlia, i els blocs de Sant Salvador i Sant Oleguer, entre altres.