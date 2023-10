Sant Cugat exposa “l’únic tapís” que PIcasso va fer a l’Estat

Aquest mes d’octubre, en motiu de l’any Picasso, Canals Galeria d’Art ha inaugurat una exposició amb fotografies i gravats de l’artista així com un reportatge fotogràfic relacionat amb el tapís que Picasso va fer a Sant Cugat del Vallès l’any 1965. Un tapís que segons assegura el director de la galeria, Josep Canals, és “l’únic de l’artista a l’estat espanyol”.

Des que va descobrir, fa 20 anys, que aquest tapís havia estat creat al seu municipi, Canals va començar una recerca que serà exposada la propera primavera al Museu Picasso. La mostra que actualment es pot visitar a Canals Galeria d’Art fins el 31 de desembre és un tast del treball del galerista. Fins al moment, “l’obra havia estat indocumentada”, afegeix Canals.

Sant Cugat, “un puntal de l’art”

“Durant el segle XX, Sant Cugat del Vallès ha sigut un puntal de l’art no només a Catalunya i a l’estat espanyol sinó també a Europa, convertint-se en el bressol del tapís”, explica a l’ACN el director de la Galeria d’Art Canals, Josep Canals. I, afegeix: “un dels artistes destacats que hi participa i ajuda a fer-ho possible és Pablo Picasso amb la seva obra ‘Nature morte sous la lamp’”.

A Sant Cugat, entre els anys 20 i 80, existia la manufactura de catifes i tapissos Casa Aymat. L’any 1965, el director de Casa Aymat i mecenes Miquel Samaranch va demanar a Picasso la seva participació en la renovació del tapís. L’artista li va lliurar un linòleum del qual se’n va reproduir l’obra.

“En aquells moments la implicació del pintor va donar molta rellevància a l’Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat”, ressalta Canals, que diu que va ser el començament de la implicació d’altres artistes destacats del país.

Canals, gràcies a la seva recerca, va descobrir també que en aquell moment “es van fer tres tapissos: un pel mateix artista, un altre pel Museu Picasso de Barcelona i un darrer per a posar-lo a la venda amb l’objectiu de cobrir les despeses”. Avui dia, l’únic tapís del que es té constància és el que es conserva en les sales del museu.