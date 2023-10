El 18è Certamen Coreogràfic exhaureix entrades a l’Estruch

El Certamen Coreogràfic de Sabadell celebra aquest dissabte la seva 18a edició a l’Estruch amb les entrades esgotades. Sis companyies internacionals opten a endur-se el concurs, que té per objectiu descobrir nous talents de la dansa i alhora acostar aquesta disciplina artística al públic.

Les sis companyies han estat escollides d’entre un total de 46. Són la Cia Sivgin Dal, amb (Un)certain Journey; Ariadna Jordán, amb In-divi-duo; Des-humains, amb La Salle d’Attente; Marina López, amb Dime si con eso vale; Hanami Danza, amb Somnio; i iXa amb Ollos cara adentro.

La companyia guanyadora s’endurà 2.000 euros i una residència a l’Estruch. La segona, 1.000 euros, mentre que el premi popular és de 600 euros. El jurat del Certamen està format per professionals de la dansa.

Al llarg de les anteriors 17 edicions, s’hai han presentat un total de 736 coreògrafs o companyies. És una iniciativa impulsada per l’Associació Petit Món i el mateix centre de creació L’Estruch. Cada any s’han seleccionat entre 6 i 7 peces per mostrar a l’equipament cultural.