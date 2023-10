Presentació dels equips de futbol sala de l’AE Marina Pou

Fruit de la unió del club Marina i Amics del Pou, amb la col·laboració del Club Esportiu Mercantil, va néixer com a entitat el 2022 l’AE Marina de futbol sala. Una nova aventura encapçalada per l’incombustible Teodoro Robles, tot un referent del futbol sala al barri d’Els Merinals i amb un grapat d’anys d’experiència en aquest esport.

L’arrencada va ser modesta, amb només dos equips la passada temporada, un sènior i un cadet. Per aquesta temporada 23/24 ha crescut de manera considerable i pot presumir dos equips sèniors en categoria masculina, un sènior femení, un juvenil i un cadet. També s’està treballant per incorporar un equip aleví i infantil dins de les competicions del Consell Escolar.

Totes les formacions de l’AE Marina S’espera representació de l’Ajuntament de Sabadell i també de la Federació Catalana de futbol. Després de la presentació, es jugarà la primera jornada de lliga femenina entre l’amfitrió que milita a Segona Catalana, i el Palmasec CFS. El sènior masculí disputarà un partit amistós davant l’Sporting Montmeló de Primera Catalana.

“Sense la col·laboració dels nostres socis i espònsors tot això no seria possible i els hi volem agrair. L’objectiu és continuar creixent com a club, apropant el nostre esport i metodologia a tot el barri d’Els Merinals”, explica Teodoro Robles en representació de la junta directiva a l’entitat. També esperen poder utilitzar, la temporada 24/25, el nou pavelló poliesportiu del barri per poder fer un pas endavant.