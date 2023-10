Els Mossos han detingut onze persones que formaven part d’un grup organitzat que robava motocicletes a Barcelona i a l’àrea metropolitana i les revenia al Marroc. Els lladres sostreien vehicles d’una coneguda marca japonesa acabats de matricular. Els transportaven en furgonetes de lloguer fins a naus industrials on les desmuntaven completament en menys de sis hores i les preparaven per vendre-les per peces. Una vegada desarmades, les traslladaven a dos punts de les Franqueses del Vallès i Caldes de Montbui, on les emmagatzemaven per posteriorment enviar-les al país africà. Els Mossos han dictat ordres de detenció per a quatre individus més que estan investigats. La policia ha localitzat i retornat set motos robades als seus propietaris.

El grup operava en dues fases. Primer feia arribar al Marroc el bastidor i el motor dels vehicles a través d’un clan familiar ubicat a Manresa amb lligams a Súria i que estava coordinat des de França. Feia servir furgonetes que atapeïa amb objectes personals perquè les autoritats de trànsit o frontereres desistissin d’escorcollar-la.

Un soci a Terrassa

Paral·lelament, una empresa de transport amb seu al Marroc traslladava la resta de peces. Feia el recorregut des de França i s’aturava a Terrassa, on recollia les parts sostretes dels vehicles. Aquestes s’emmagatzemaven en un traster de lloguer d’una coneguda empresa multinacional que feia servir camions amb matricula marroquina.

L’organització amagava aquestes peces entre altres paquets totalment lícits, per evitar que la policia els descobrís. Aquest transport el dirigia el propietari de l’empresa al Marroc i el seu soci de Terrassa. Tots dos feien visites regulars entre les dues destinacions. Una vegada al país africà, les motocicletes es tornaven a muntar i s’oferien a compradors particulars.

Les indagacions policials van permetre als agents identificar i investigar un total de quinze persones. Els Mossos van dur a terme un operatiu policial el dia 13 d’octubre que va permetre detenir vuit persones. Posteriorment, el dia 14, van arrestar tres individus més. Els municipis on es va actuar van ser Barcelona, Martorell, Manresa i Terrassa.

Els Mossos van arrestar una darrer sospitós a Terrassa

Posteriorment els Mossos van emetre ordres de detenció per la resta de sospitosos. Tot plegat va permetre que agents de la Policia Nacional detenguessin una persona a Tarifa (Cadís) i una altra al pas fronterer de Motril, a Granada. Finalment, els Mossos van arrestar una darrer sospitós a Terrassa. La policia segueix cercant els altres quatre investigats i amb ordres de detenció.

En el marc d’aquest cas, la policia va fer entrades i escorcolls a Caldes de Montbui, Terrassa i Súria. Aquestes intervencions van permetre recuperar set motocicletes senceres i a peces, xassissos i peces, així com deu baguls per portar l’equipatge.

Els Mossos van retornar els vehicles localitzats als seus propietaris que n’havien denunciat la sostracció a Barcelona, Mollet del Vallès i Sant Cugat del Vallès.