El filial del CE Sabadell goleja al Vic

El filial del CE Sabadell ha aconseguit el seu tercer triomf consecutiu amb una gran actuació de Marc Marruecos que ha anotat un ‘hat-trick’. Els de Conrad Garcia han superat amb claredat a la UE Vic que fins ara els precedia a la classificació (4-1) i dormiran líders de la Lliga Elit catalana.

I és que des de l’inici s’ha posat el resultat molt de cara. Pràcticament a la primera acció de l’enfrontament, Marruecos ha posat per davant als arlequinats rematant al fons de la xarxa una centrada d’Iván Bustamante. Només ha estat la primera pedra d’una primera part avassalladora dels locals. Alejandro Suárez i Salamanca han fregat el segon i també Nico Pereira ha tingut el seu protagonisme amb una gran aturada. I el domini s’ha traduït en el segon.

Primer temps avassallador

Ha estat de nou ‘Marru’ i aprofitant un refús del porter visitant a una rematada de Bustamante. Ha arrodonit el primer temps José Enrique que, a porta buida, ha rematat al fons de la xarxa una passada enrere d’un Marc Marruecos que ha estat omnipresent als primers 45′. A la segona meitat, ha buscat la reacció el conjunt vigatà. Nico Pereira ha estat providencial amb dues grans aturades i també José Enrique ha fregat el quart. Amb el pas dels minuts, el partit ha agafat tensió i emoció i s’ha creixentat amb el gol visitant que ha retallat distàncies, obra de Flavio Ribeiro.

Fruit de les constants protestes i l’alta temperatura que ha agafat el xoc, el Vic s’ha quedat amb 10 després d’una agressió de Roger Cunill. I això ho ha aprofitat el filial del Centre d’Esports per posar la cirereta i Marruecos per coronar el seu partit amb el ‘hat-trick’. El ’10’ arlequinat ha finalitzat una gran jugada d’Iván Sánchez sentenciant del tot l’enfrontament i ja suma 6 gols en només quatre jornades. Els de Conrad Garcia sumen 9 punts a la taula i la setmana vinent visitaran al Can Vidalet, un dels equips de la zona alta a la Lliga Elit.