Treballada victòria de l’OAR Gràcia en el derbi amb un gran Bonàs sota pals (28-26)

Partidàs amb majúscules. En un Boccaccio Arena ple a vessar i un ambient extraordinari, l’OAR Gràcia ha guanyat el derbi vallesà després de picar molta pedra davant un Sant Quirze que s’ha topat amb un estratosfèric Carles Bonàs. El porter gracienc, que va patir una greu lesió la temporada passada, s’ha convertit en l’heroi en moments decisius juntament amb Ismael Bendress, una autèntica piconadora de la xarxa rival amb 9 gols.

Ha començat endollat el conjunt santquirzenc. Amb un 0-2 i un 1-3 de sortida volia deixar clar que posaria les coses molt difícils. De fet, la tònica d’igualtat s’ha mantingut fins al final, però l’OAR ha sabut capgirar el marcador (4-3, 7-5) coincidint amb l’inici del festival de magistrals intervencions de Bonàs i gaudir d’avantatges que, això sí, mai han superat els tres gols.

El conjunt de Pere Ayats ha comès algunes imprecisions i homes habitualment molt fiables, com Bernat Correro, no ha estat inspirat. Ho han compensat els encerts d’Ismael i el jove Jordi Sala, un punyal per l’extrem. El 10-7 que semblava un punt d’inflexió definitiu s’ha esvaït en un no res (10-10) després de quatre atacs locals consecutius sense treure petroli. Colomé i l’omnipresent Ismael han permès arribar al descans amb un 13-11.

Final d’infart

Es notava la tensió a la pista i també a les graderies, amb un bon grapat de sorollosos seguidors visitants. Ha tornat a igualar el Sant Quirze a la represa, però de nou ha aparegut Sant Bonàs per sostenir l’OAR en el tram més crític. També ha trencat la malastrugança Correro des dels 7 metres, agafant més confiança. Del 17-14 s’ha passat al 17-17 en una fase de nervis per part verd-i-blanca que no ha sabut explotar el conjunt de Reig, en gran part per les constants aturades del porter local.

El partit estava condemnat a un final d’emocions fortes. L’OAR ha guanyat l’intercanvi de cops per situar-se amb dos i tres gols de renda (24-21, 25-22) quan s’ha entrat en el tram dels últims 10 minuts. Cada pilota era d’or i els protagonistes d’ambdós equips ho han deixat tot sobre la pista. Una acció de set metres transformada per Correro (27-24), que ha acabat fent cinc gols, i una última aturada de Bonàs, avortant un u contra u, han permès encarar els dos últims minuts amb certa tranquil·litat, però el definitiu 28-26 no ha arribat fins a l’últim instant. Quim Vaillo ha posat la cirereta entre la festa de l’afició verd-i-blanc. Un triomf molt treballat per confirmar la candidatura a la zona de privilegi.

