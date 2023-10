AVAN celebra el seu sopar solidari dels 30 anys

L‘AVAN, la fundació que treballa amb persones amb malalties neurològiques, les seves famílies i cuidadores, va celebrar aquest divendres 6 d’octubre un sopar solidari a la masia la Tartana, per celebrar el seu 30 aniversari i per donar una nova empenta a la campanya de finançament de la seva seu a la nau Pont Aurell i Armengol. El preu del cobert del sopar d’aniversari d’AVAN era de 60 euros i els beneficis de l’esdeveniment s’invertiran íntegrament en la nova seu. AVAN necessita els darrers 450.000 euros per acabar de construir i equipar-la, amb l’objectiu de poder obrir a principis de 2025.

Actualment, AVAN disposa d’un petit espai de 170 metres quadrats al Centre Cívic Avel·lí Estranjer i això limita les tasques d’atenció a persones que necessiten neurorehabilitació, a banda que ha de compartir-lo amb altres entitats. Amb aquesta nova nau, l’entitat disposarà de 1.500 metres quadrats per encabir-hi un centre d’atenció integral que podrà atendre més de 500 persones.

El sopar celebrat aquest divendres va comptar amb la col·laboració d’empreses, comerços i el Gremi d’Hostaleria, que van fer aportacions i regals. L’esdeveniment també va tenir la tradicional tómbola del sopar solidari, que és també una font de finançament de l’entitat.