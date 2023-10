La Taula de Salut Comunitària de Sabadell Sud ha iniciat aquest dissabte un projecte per promocionar la salut mental. El lloc escollit per a la primera activitat ha estat la plaça Picasso. Allà s’hi ha celebrat un taller de grafiti per a joves, amb el suport de True Style i la Moderna.

El projecte principal s’anomena ‘Fem salut, som emocions‘. Aquest consisteix en una intervenció comunitària al districte 6è (sud de Sabadell). “Volem explicar els determinants del benestar emocional i quines ajudes hi ha per solucionar situacions de salut mental”, ha explicat Ramon Vidal, membre de la Taula i metge de família al Cap Sud. Una tasca en la qual hi col·laboren entitats i associacions del barri en suport amb l’Ajuntament i Agència de Salut Pública de Catalunya, entre altres entitats.

La d’enguany representa la 4a edició del ‘Fem salut’, com bé ha explicat Montse Moriente, presidenta de l’Associació Veïnal de Campoamor. Una cita que s’allargarà durant 3 mesos, tenint continuïtat el 10 d’octubre amb un concert de Krek’n’tu a la plaça de La Creu de Barberà (17 h), un acte central el dia 22 d’octubre també a la plaça de la Creu i es complementarà amb diverses activitats com xerrades sobre el benestar emocional, tallers de comunicació familiar i xerrades de prevenció del suïcidi.