Sis accidents i múltiples infraccions al volant durant el cap de setmana

Cap de setmana especialment accidentat a Sabadell. Entre divendres a primera hora i diumenge a la nit es van produir a Sabadell sis accidents de trànsit en diversos punts de la ciutat, amb ferits de diferent consideració. En un dels successos, divendres a la tarda, tres persones van ser traslladades a l’hospital Taulí després de l’atropellament d’una motocicleta a dos vianants, que va obligar a intervenir dues unitats del SEM i una de la Policia Municipal. També va ser traslladat al CUAP Sant Fèlix un conductor després d’una topada entre tres vehicles al carrer d’Alguersuari i Pascual.

Els tres últims dies també han estat marcats per les imprudències i infraccions al volant. De fet, com és habitual, durant el cap de setmana s’han incrementat les denúncies per delictes vinculats al consum d’alcohol a la carretera. A Sabadell, la Policia Municipal ha interposat sis denúncies a conductors que circulaven beguts a la ciutat. Dos dels casos, a més, van acabar amb accidents de trànsit.