El mestre Benet Casablancas, rebut honoríficament a Washington

El talent del compositor Benet Casablancas es venera a l’altra banda de l’Atlàntic tant o més que aquí. El sabadellenc va ser convidat amb honors el mes de setembre a Washington i Baltimore per presenciar concerts basats en obres seves i per impartir presentacions, classes magistrals i seminaris de composició. A més, va ser rebut a la secció de música de la biblioteca del Congrés, on guarden alguns manuscrits de les seves obres.

El mestre ha estat a la Georgetown University i a Peabody Institute of the Johns Hopkins University, la primera institució acadèmica musical dels Estats Units. La invitació va arribar-li del Post-Classical Ensemble, de Washington, i del seu director, Ángel Gil-Ordóñez, bon coneixedor de la seva música des que l’any 2010 va dirigir un concert monogràfic sobre la seva obra al Miller Theatre de Nova York. A la mateixa ciutat, Gil-Ordóñez ha estrenat obres del sabadellenc a la Morgan Library, a l’Elebach Hall, al Moma, a Le Poison Rouge i a l’Spectrum.

El mateix setembre, Casablancas també va viatjar a Madrid per a participar en un homenatge a l’escriptor Javier Marías, en el primer aniversari de la seva mort. L’acte va incloure una peça seva.

I aixó només ha estat l’inici de curs: “Tot plegat ha estat una injecció d’energia estimulant. Estem davant el començament d’una temporada que promet ser molt intensa, amb fort accent sabadellenc”, avança.