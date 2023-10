El Centre d’Esports Sabadell destitueix de manera fulminant el tècnic Miki Lladó

Fi de trajecte. El Consell d’Administració del Centre d’Esports Sabadell ha destituït de manera fulminant el tècnic Miki Lladó després de l’última derrota davant el Fuenlabrada (0-1) i els crits que es van sentir des de la graderia al final del partit demanant la marxa del santcugatenc. Semblava que podria tenir un ultimàtum el pròxim dissabte al camp del Rayo Majadahonda, però finalment el club ha optat per la via del canvi i es converteix en el primer entrenador cessat en el grup I de la temporada tot i estar fora de la zona de descens per l’average golejador.

Només acabar el partit de diumenge passat, la cúpula del club, amb el president Pau Morilla–Giner i el director general, Bruno Batlle, va reunir-se a les oficines de la Nova Creu Alta amb la parcel·la esportiva, el conseller Àxel Torres i el director esportiu Jaume Milà per analitzar la situació. Sense la presència del cos tècnic. No es va decidir res, però ja va posar-se sobre la taula la possibilitat de fer un dràstic canvi de rumb en la direcció de la banqueta.

Les reunions, telemàtiques i per via telefònica, han continuat aquest dilluns. Fins i tot es va demanar l’opinió del vestidor a través dels capitans. Tot apunta que la plantilla va donar el seu total suport al tècnic i encara creu en els seus plantejaments. Però no va ser suficient. La decisió gairebé estava presa el dia abans. Hores després, el club feia el comunicat anunciant la destitució de Miki Lladó, agraint-li la seva tasca en el futbol base primer i durant aquests 10 mesos que ha estat al capdavant de l’equip. Va començar el mes de gener amb una victòria davant el filial de l’Athletic i acaba amb una derrota contra el Fuenlabrada.

Més victòries que derrotes

En total, Lladó ha dirigit el Sabadell en 28 partits, amb un balanç global de 10 victòries, 9 empats i 9 derrotes, és a dir un percentatge del 46,4% dels punts en joc (39 de 84). La temporada anterior, va agafar l’equip en zona de descens i va fer uns números gairebé de play-off (32 de 63), amb només cinc derrotes en 21 jornades. Va acabar en desena posició a la taula, fregant la classificació per la Copa del Rei. En l’actual, amb més expectatives i, sobre el paper, amb una plantilla de superior nivell, l’inici de lliga no ha estat positiu: el seu ‘7 de 21’ l’ha condemnat. I també les males sensacions que va oferir l’equip arlequinat en la primera part contra el Sestao (tot i guanyar al final per 3-0) i a la segona davant el Fuenlabrada.

Curiosament, el seu començament de temporada ha estat el mateix que Gabri Garcia l’any passat, un ‘7 de 21’. El tècnic de Sallent va aguantar fins a la jornada 17 (’18 de 51′). En la temporada 21/22, Antonio Hidalgo encara va començar pitjor, fent un ‘4 de 21’ en les 7 primeres jornades i la destitució no es va produir fins a la tretzena jornada a l’estadi Alfredo Di Stéfano després d’una derrota per 3-0.

Nou tècnic a Majadahonda ?

Ara, la gran incògnita se centra a saber qui s’asseurà a la banqueta al Cerro de l’Espino de Majadahonda el pròxim dissabte (16 h). Una de les opcions podria ser el segon en el cos tècnic de Miki, Gerard Bofill, qui, de fet, va exercir de primer en cinc partits de la passada temporada per la sanció al tècnic santcugatenc, amb un balanç de 4 victòries i 1 empat.

L’altra possibilitat passa per la cerca d’un nou entrenador a les pròximes hores, aprofitant que el dimarts és jornada de descans i podria incorporar-se el dimecres i tenir tres dies per preparar el duel a Madrid. La feina als despatxos és i serà intensa amb l’objectiu de redreçar la situació. El club es limita a comentar que “comença un procés per a escollir el nou tècnic” i espera comunicar la decisió “el més aviat possible”.

Amb Miki Lladó, el Sabadell ja suma tres destitucions a la Primera Federació: Antonio Hidalgo (va arribar Pedro Munitis) i Gabri Garcia (el va substituir Miki Lladó).