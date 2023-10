La sequera empitjora: la pluviometria anual cau més d’un 50% a Sabadell

La sequera i el consegüent estrès hídric que pateix Sabadell s’agreuja. Aquesta és una de les conclusions que s’extreu, un cop fet públic l’Atles Climàtic (1991-2020), del Servei Meteorològic de Catalunya, després de constatar que la pluviometria del darrer any (31 agost 2022- 1 de setembre 2023) ha estat un 53% inferior a la mitjana climàtica de les darreres tres dècades.

Segons la pluviometria històrica, anualment a Sabadell s’han registrat precipitacions entre els 580 i 700 litres, mentre que en el darrer any la totalitat de l’aigua registrada ha estat de 282,6 mm. Des del mes de gener d’enguany, la situació no difereix massa de la comparada, i és que en els primers nou mesos d’aquest 2023 s’han registrat 272,6 litres. Per contextualitzar la dada, la precipitació dels darrers dos anys i nou mesos (1.084,3) només ha estat un 22% superior a la registrada durant el 2020 (847,2). Els llargs períodes anticiclònics ajuden a explicar que en aquest 2023 només ha plogut vint dies amb registres superiors al litre d’aigua, segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari.

Precisament, aquest dimarts, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha anunciat que els embassaments del sistema Ter-Llobregat, el que abasteix més de cinc milions de persones, entre les quals, Sabadell, es troba al 21,03%, una dada inferior al 31 de març del 2008(21,05%), el moment més crític de la darrera gran sequera a Catalunya en aquest segle XXI.