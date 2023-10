Un mos de l’Aragó a Sabadell el 12-O

La ‘Pilarica’ tornarà a lluir avui pels carrers de Sabadell per a commemorar el seu dia, el 12-O. Els aragonesos residents a Sabadell celebren avui el dia més destacat del seu calendari festiu i religiós. Ho faran seguint la tradició de la seva terra, portant la verge del Pilar fins al temple, en aquest cas, l’església de Sant Fèlix.

Després de quatre anys, torna la tradicional processó –el 2019 va ser l’últim any que es va celebrar–, que s’iniciarà a les 9.45 h a la seu del Centre Aragonès de Sabadell, ubicat al carrer Valentí Almirall. La processó s’iniciarà des de la seu de l’entitat fins a les portes de l’església de Sant Fèlix, on cantaran rondaderas pel carrer a la verge. En arribar, de les 10.45 h a les 11 h es farà l’ofrena floral a la Verge del Pilar, com dicta la tradició.

Seguidament, es durà a terme l’acte religiós, la missa baturra, a càrrec del grup Hidalguía Aragonesa, un acte que preveu reunir més d’un centenar de persones on es canta el parenostre entre altres peces religioses a ritme de jota aragonesa, i amb la colla vestida amb la tradicional indumentària de la regió.

Al migdia, tindrà lloc un festival de jotes a la plaça del Doctor Robert per apropar el folklore aragonès a la resta de veïns de Sabadell. Una exhibició que es durà de les 13 h a les 14 h. I una estona més tard, tindrà lloc el dinar de germanor, a les 14.30 h, al mateix local del Centre Aragonès de Sabadell. “En finalitzar el dinar i un cop reposats, farem un divertit bingo familiar, i com a colofó un karaoke”, exposen des de l’entitat.

La festa continuarà dissabte 14 d’octubre a les 18 h a la seu del centre. “Ens amenitzaran la tarda com en altres ocasions Félix i Tere, amb els balls de saló i en línia amb el grup de ball de sòcies”, expressen des de l’entitat. I més tard s’ha previst una xocolatada amb melindros.