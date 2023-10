Albert Pla muta en un fanàtic religiós a ‘La Mesías’

El músic sabadellenc Albert Pla és un dels actors de la sèrie dramàtica amb tocs de suspens La Mesías, estrenada al Festival de Sant Sebastià i que ja es pot veure des de dimecres passat a Movistar +. És una producció Javier Ambrossi i Javier Calvo, la parella artística coneguda com els Javis, que canvien de registre respecte a tot el que havien fet abans.

Pla es posa en la pell del Pep, un fanàtic religiós que treballa com a jardiner per a una família adinerada. Quan coneix a la Montserrat queda fascinat per ella i comencen una vida junts formant una gran família.

La sèrie se situa l’any 2012. L’Enric, interpretat per Roger Casamajor, pateix un atac d’ansietat quan veu un vídeo viral d’una banda de pop cristià de sis germanes que canten a la Verge. Aquesta imatge obre la caixa de Pandora dels seus records d’infantesa, que van ser marcats pel fanatisme religiós i d’una mare amb deliris messiànics. L’Enric i la seva germana, Irene, comencen un viatge per trobar les nenes que canten al vídeo per poder salvar-les dels abusos que van patir ells.

El cantant i actor Albert Pla explica que el Pep era un personatge molt fàcil de fer i que no li va representar cap sobreesforç. “A més estaves molt ben dirigit, els Javis ho fan molt bé, et donen moltes indicacions i només has d’entendre el que volen”. Descriu el seu personatge com una persona molt distanciada i hermètica: “De seguida m’hi posava, només posar-te el vestit ja quedaves a to”, afirma.

Pla admet que no tenia ni idea del que anava a fer i confessa que no s’esperava que la proposta fos de tanta magnitud. “Pensava que seria molt més ràpid i que em donarien un paper més petit, tampoc m’esperava tanta professionalitat”.

A més d’Albert Pla i Roger Casamajor, a la sèrie participen Macarena García, Carmen Machi, Lola Dueñas, Ana Rujas, Amaia Romero, Biel Rossell Pelfort i Cecilia Roth, entre d’altres. La sèrie, amb música de Raül Refree i Hidrogenesse, està rodada majoritàriament en castellà, tot i que deixen anar algunes frases en català.

Per altra banda, l’actor Roger Casamajor afirma que la sèrie parla de la idea que tothom a mesura que es fa gran és un reflex de com ha anat creixent. “I hi ha gent que té una vida més complicada de petita i ho arrossega tota la vida. La sèrie tracta de com cadascú s’enfronta als seus propis monstres i dimonis i mira de sanar-ho i no viure sempre amb aquesta angoixa, però el procés és llarg i feixuc”.

El seu personatge és “un home de més de 40 anys, depressiu, alcohòlic, drogoaddicte sempre que pot, que no es relaciona amb la gent, molt violent…” Confessa que ha sigut complicat portar aquest personatge més d’un any i mig.