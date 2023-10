L’ambició i la unió, les claus del Tibidabo TR a Segona Catalana

En una etapa de canvis a la part més institucional de l’entitat, Emilin Jiménez ha agafat una presidència del club que ha deixat ‘Fernan’ Rodríguez després d’onze anys al capdavant. Molt més definit està el camí esportiu, especialment al primer equip. El Tibidabo ha decidit donar continuïtat al projecte de la temporada passada amb Toni Sallés a la banqueta i la renovació de la majoria de les peces cabdals amb alguna incorporació de nivell. “Venim d’una temporada per sobre de l’expectativa, però l’objectiu és continuar creixent i som ambiciosos per poder estar a dalt. Tots els perfils que volíem incorporar han acabat venint i el gruix de l’any passat també segueix. Estic molt content amb com ha quedat la plantilla tant a nivell futbolístic com personal”, explica Sallés.

Precisament un dels fitxatges està sent la gran sorpresa de la temporada. Moussa Keita acumula sis gols en només cinc jornades i és el màxim golejador del grup 4 de Segona Catalana. “El coneixia de fa unes temporades, però no estava trobant el seu millor nivell a cap dels equips on havia anat. Ell sempre havia jugat d’extrem, però jo sabia que era el punta que necessitàvem. Ha començat de forma excepcional i està ficant cap a dins tot el que li cau”, reflexiona el tècnic.

Una família dins i fora del camp

Malgrat que l’inici no ha estat el més regular possible, amb dues derrotes a domicili i un empat i dues victòries a casa, el darrer partit davant el Sant Feliu de Codines (4-0) ha donat confiança a un grup molt unit dins i fora del camp. “La clau d’aquest equip és la cervesa. Perquè gràcies a la cervesa els jugadors es queden després de l’entrenament, xerren, s’expliquen històries… per mi el més important és la unió de l’equip fora del camp. La setmana passada, per exemple, vam anar tot l’equip a jugar a bitlles. Com vam guanyar, aquesta setmana hi tornem”, afirma.

Demà dissabte a les 16h, el Tibidabo buscarà continuar escalant posicions al complicat camp del Torelló, segon classificat del grup i encara invicte. “Tots els partits són rellevants, però sabem que guanyar aquest cap de setmana seria un cop sobre la taula. El més important i el que sempre demano als meus jugadors és competir, després ja veurem fins on arribem”, reflexiona. Un repte complicat, però no impossible per a la gran família que és el conjunt de Torre-romeu.

Duels complicats per a Sabadell Nord i Can Rull

També tenen un dur rival els altres dos sabadellencs de la categoria. Curiosament, els clubs de la ciutat a la categoria s’enfrontaran contra els tres primers classificats. El Can Rull visitarà al líder, Ripollet, el diumenge a les 12:15. Els d’Alfonso Martínez buscaran donar la volta a la dinàmica després de la primera ensopegada de la temporada davant el Puigreig la setmana passada. El Sabadell Nord, per la seva banda, visita al tercer classificat, el Berga. Els de Ca n’Oriac venen d’una contundent derrota davant el Voltregà i acumulen dues jornades consecutives sense sumar. El diumenge a les 16.30, l’oportunitat de revertir la dinàmica al Berguedà.